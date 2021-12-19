https://ria.ru/20211219/nato-1764450429.html

Немецкий политик прокомментировал предложение России о нерасширении НАТО

Немецкий политик прокомментировал предложение России о нерасширении НАТО - РИА Новости, 19.12.2021

Немецкий политик прокомментировал предложение России о нерасширении НАТО

Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот назвал неприемлемым выдвигаемое Россией условие гарантии безопасности в форме отказа... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:42

2021-12-19T16:42

2021-12-19T16:42

в мире

европа

германия

нато

михаэль рот

восточная европа

россия

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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот назвал неприемлемым выдвигаемое Россией условие гарантии безопасности в форме отказа НАТО от расширения на восток."Во-первых, я рад, что мы сейчас находимся на этапе, когда делаются предложения, которые можно обсуждать. Но это предложение, разумеется, неприемлемо, так дело не пойдет!" - заявил Рот в интервью Deutschlandfunk.Он добавил, что Центральная и Восточная Европа "не являются передним двором сферы влияния президента (РФ Владимира) Путина, где мы можем просто объявить, что мы больше туда не вмешиваемся". "Еще раз - это свободное решение этих обществ разделять общие с нами ценности, и я радуюсь, когда граждане и политики говорят: да, мы хотим того, что вы гарантируете вашим гражданам - демократии, верховенства права, свободы мнений, свободных и независимых судов, эффективной борьбы с коррупцией, функционирующей социальной рыночной системы, благосостояния для всех. Это именно то, чем в корне является Европа", - заявил Рот.Он добавил, что при этом Европа от таких стран "не требует отказа от экономических, исторических и культурных связей с Россией".

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

европа

германия

восточная европа

россия

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в мире, европа, германия, нато, михаэль рот, восточная европа, россия