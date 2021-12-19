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В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.12.2021
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли на трассе в Кемеровской области при столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:01
2021-12-19T09:01
2021-12-19T09:01
происшествия
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Три человека погибли на трассе в Кемеровской области при столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что авария, где столкнулись Kia Rio и Scania, произошла минувшей ночью на 4 километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Березовскому.
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происшествия, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Кузбассе