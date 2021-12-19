https://ria.ru/20211219/mvd-1764414975.html

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.12.2021

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли на трассе в Кемеровской области при столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:01

2021-12-19T09:01

2021-12-19T09:01

происшествия

кемеровская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Три человека погибли на трассе в Кемеровской области при столкновении двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что авария, где столкнулись Kia Rio и Scania, произошла минувшей ночью на 4 километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Березовскому.

https://ria.ru/20211219/dtp-1764411812.html

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто