https://ria.ru/20211219/mishustin-1764425881.html
Мишустин утвердил программу экономического развития Астраханской области
Мишустин утвердил программу экономического развития Астраханской области - РИА Новости, 19.12.2021
Мишустин утвердил программу экономического развития Астраханской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области до 2026 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T12:08
2021-12-19T12:08
2021-12-19T12:08
экономика
астраханская область
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области до 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина."Около 9,7 миллиардов рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет. Это предусмотрено программой социально-экономического развития региона, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в регионе выращиваются бахчевые и огородные культуры. Это создает хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности.Добавляется, что богатые водные ресурсы являются базой для развития рыбной отрасли. Природно-рекреационное и историко-культурное наследие региона привлекают любителей событийного, паломнического, экологического, спортивного туризма.Пресс-служба также сообщает, что стимулировать социально-экономическое развитие Астраханской области планируется в том числе через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.Уточняется, что запланированные мероприятия позволят привлечь в Астраханскую область около пяти миллиардов рублей частных инвестиций.
https://ria.ru/20211216/mishustin-1764100260.html
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экономика, астраханская область, михаил мишустин, россия
Мишустин утвердил программу экономического развития Астраханской области
Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области
до 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Около 9,7 миллиардов рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет. Это предусмотрено программой социально-экономического развития региона, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе выращиваются бахчевые и огородные культуры. Это создает хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности.
Добавляется, что богатые водные ресурсы являются базой для развития рыбной отрасли. Природно-рекреационное и историко-культурное наследие региона привлекают любителей событийного, паломнического, экологического, спортивного туризма.
Пресс-служба также сообщает, что стимулировать социально-экономическое развитие Астраханской области планируется в том числе через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.
Уточняется, что запланированные мероприятия позволят привлечь в Астраханскую область около пяти миллиардов рублей частных инвестиций.