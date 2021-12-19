https://ria.ru/20211219/minzdrav-1764440841.html

Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко

Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.12.2021

Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду на то, что в ближайшие недели начнутся клинические исследования российских препаратов от COVID-19. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:05

2021-12-19T15:05

2021-12-19T15:05

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коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду на то, что в ближайшие недели начнутся клинические исследования российских препаратов от COVID-19."Такого универсального средства, которое бы обрывало на любой, во-первых, стадии процесс инфекционный, особенно для тяжелых пациентов, пока нет, но появляются новые лекарственные препараты, есть в высокой степени готовности наши отечественные препараты, которые, мы надеемся, в ближайшие буквально недели пойдут на клинические уже исследования", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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