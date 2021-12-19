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Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко
Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.12.2021
Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду на то, что в ближайшие недели начнутся клинические исследования российских препаратов от COVID-19. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:05
2021-12-19T15:05
2021-12-19T15:05
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду на то, что в ближайшие недели начнутся клинические исследования российских препаратов от COVID-19."Такого универсального средства, которое бы обрывало на любой, во-первых, стадии процесс инфекционный, особенно для тяжелых пациентов, пока нет, но появляются новые лекарственные препараты, есть в высокой степени готовности наши отечественные препараты, которые, мы надеемся, в ближайшие буквально недели пойдут на клинические уже исследования", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Исследования препаратов от COVID-19 должны скоро начаться, заявил Мурашко
Минздрав рассчитывает на скорое начало исследований российских препаратов от COVID-19