https://ria.ru/20211219/mikrozaymy-1764422695.html

Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов

Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов - РИА Новости, 19.12.2021

Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов

Россияне в крупных городах стали меньше обращаться в МФО, при этом среди жителей небольших населенных пунктов количество обращений за микрозаймами увеличилось,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:12

2021-12-19T11:12

2021-12-19T11:12

экономика

микрозаймы

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в крупных городах стали меньше обращаться в МФО, при этом среди жителей небольших населенных пунктов количество обращений за микрозаймами увеличилось, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основании анализа данных более чем по 100 тысячам займов, выданных с января по ноябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года."Доля российских городов-миллионников в структуре выдач... снизилась за год почти на 3 процентных пункта - с 24,1% до 21,2%", - говорится в исследовании.При этом если год назад на сельскую местность и небольшие города с населением до 50 тысяч жителей приходилось 23% от общего числа выдач, то в 2021 году их число выросло до 25,5%, отмечают аналитики.Займов, выданных в городах с населением от 50 до 500 тысяч жителей, также стало больше: их доля выросла с 38,1% в 2020 году до 39% в 2021 году. "Почти без изменений остались города от 500 тысяч жителей до 1 миллиона. В прошлом году они занимали 14,4% от общего числа выданных займов, в 2021 году – 14,6%", - говорится в исследовании.Такая динамика выдач в небольших городах и поселениях связана с экономическими факторами. "После острого кризиса весной 2020 года, когда многие люди потеряли в доходах, платежеспособный спрос сместился в крупные города. В 2021 году экономика приспособилась к последствиям пандемии, и жители малых городов и сел стали все чаще соответствовать требованиям скоринговых систем МФО", - поясняют эксперты.Кроме того, банковское кредитование менее доступно в небольших населенных пунктах, поэтому там МФО играют важную роль, обеспечивая доступ к заемному финансированию. "Таким образом, они позволяют людям поддерживать приемлемый уровень жизни" – приводятся в исследовании слова генерального директора платформы Webbankir Андрея Пономарева.

https://ria.ru/20211123/mikrozaym-1760271349.html

https://ria.ru/20211114/zaemschik-1758970275.html

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экономика, микрозаймы, россия