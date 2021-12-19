https://ria.ru/20211219/mikrozaymy-1764422695.html
Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов
Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов - РИА Новости, 19.12.2021
Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов
Россияне в крупных городах стали меньше обращаться в МФО, при этом среди жителей небольших населенных пунктов количество обращений за микрозаймами увеличилось,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:12
2021-12-19T11:12
2021-12-19T11:12
экономика
микрозаймы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/14/1563041430_0:172:2501:1578_1920x0_80_0_0_33a7cefc891a213a5ef900251d339c2a.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в крупных городах стали меньше обращаться в МФО, при этом среди жителей небольших населенных пунктов количество обращений за микрозаймами увеличилось, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основании анализа данных более чем по 100 тысячам займов, выданных с января по ноябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года."Доля российских городов-миллионников в структуре выдач... снизилась за год почти на 3 процентных пункта - с 24,1% до 21,2%", - говорится в исследовании.При этом если год назад на сельскую местность и небольшие города с населением до 50 тысяч жителей приходилось 23% от общего числа выдач, то в 2021 году их число выросло до 25,5%, отмечают аналитики.Займов, выданных в городах с населением от 50 до 500 тысяч жителей, также стало больше: их доля выросла с 38,1% в 2020 году до 39% в 2021 году. "Почти без изменений остались города от 500 тысяч жителей до 1 миллиона. В прошлом году они занимали 14,4% от общего числа выданных займов, в 2021 году – 14,6%", - говорится в исследовании.Такая динамика выдач в небольших городах и поселениях связана с экономическими факторами. "После острого кризиса весной 2020 года, когда многие люди потеряли в доходах, платежеспособный спрос сместился в крупные города. В 2021 году экономика приспособилась к последствиям пандемии, и жители малых городов и сел стали все чаще соответствовать требованиям скоринговых систем МФО", - поясняют эксперты.Кроме того, банковское кредитование менее доступно в небольших населенных пунктах, поэтому там МФО играют важную роль, обеспечивая доступ к заемному финансированию. "Таким образом, они позволяют людям поддерживать приемлемый уровень жизни" – приводятся в исследовании слова генерального директора платформы Webbankir Андрея Пономарева.
https://ria.ru/20211123/mikrozaym-1760271349.html
https://ria.ru/20211114/zaemschik-1758970275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/14/1563041430_84:0:2415:1748_1920x0_80_0_0_d2c5c580b9f5a64604c133e7a3629acc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, микрозаймы, россия
Россияне из городов-миллионников отказываются от микрозаймов
Исследование Webbankir: жители городов-миллионников стали реже обращаться за микрозаймами
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне
в крупных городах стали меньше обращаться в МФО, при этом среди жителей небольших населенных пунктов количество обращений за микрозаймами увеличилось, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir
, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на основании анализа данных более чем по 100 тысячам займов, выданных с января по ноябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
"Доля российских городов-миллионников в структуре выдач... снизилась за год почти на 3 процентных пункта - с 24,1% до 21,2%", - говорится в исследовании.
При этом если год назад на сельскую местность и небольшие города с населением до 50 тысяч жителей приходилось 23% от общего числа выдач, то в 2021 году их число выросло до 25,5%, отмечают аналитики.
Займов, выданных в городах с населением от 50 до 500 тысяч жителей, также стало больше: их доля выросла с 38,1% в 2020 году до 39% в 2021 году. "Почти без изменений остались города от 500 тысяч жителей до 1 миллиона. В прошлом году они занимали 14,4% от общего числа выданных займов, в 2021 году – 14,6%", - говорится в исследовании.
Такая динамика выдач в небольших городах и поселениях связана с экономическими факторами. "После острого кризиса весной 2020 года, когда многие люди потеряли в доходах, платежеспособный спрос сместился в крупные города. В 2021 году экономика приспособилась к последствиям пандемии, и жители малых городов и сел стали все чаще соответствовать требованиям скоринговых систем МФО", - поясняют эксперты.
Кроме того, банковское кредитование менее доступно в небольших населенных пунктах, поэтому там МФО играют важную роль, обеспечивая доступ к заемному финансированию. "Таким образом, они позволяют людям поддерживать приемлемый уровень жизни" – приводятся в исследовании слова генерального директора платформы Webbankir Андрея Пономарева.