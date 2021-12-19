https://ria.ru/20211219/migranty-1764424856.html
Мигрант рассказал, как пересек польско-белорусскую границу и попал в Германию
Стала известна схема пересечения мигрантами польско-белорусской границы - РИА Новости, 19.12.2021
Мигрант рассказал, как пересек польско-белорусскую границу и попал в Германию
Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:47
2021-12-19T11:47
2021-12-19T17:03
в мире
литва
белоруссия
ирак
африка
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764229037_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_aabd03590b3dba65689889c4c500b417.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в центре для беженцев в Дрездене."Через несколько дней после встречи в Минске (они. — Прим. ред.) отправились на границу Белоруссии с Польшей. Сказать, какой именно участок границы это был, собеседники РБК не смогли — их туда привезли на такси, как ранее и обещали в турфирме", — поясняет издание.Кроме них, к границе подъехали еще несколько десятков человек. После этого нелегалы смогли сначала пробраться в нейтральную зону с белорусской стороны, а затем и с польской. В течение следующих нескольких дней они жили в лесу без еды, пытаясь найти способ окончательно перейти границу. В итоге их нашли пограничники."Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу", — рассказал собеседник РБК.В Польше им помог местный житель, за услуги которого они заплатили в Ираке. В итоге мигранты смогли добраться до Франкфурта-на-Майне, откуда их доставили в Дрезден в распределительный центр для беженцев.По словам нелегалов, условия для жизни в лагере приличные. Здесь они ожидают перевода в общежитие или предоставления квартиры. Как рассказывают беженцы, процесс оформления нужного правового статуса может длиться годами.Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html
литва
белоруссия
ирак
африка
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764229037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d406dcf729cbde57e18145bf85c88ac8.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-12-19T11:47
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, ирак, африка, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:47 19.12.2021 (обновлено: 17:03 19.12.2021)
Стала известна схема пересечения мигрантами польско-белорусской границы
РБК: мигранты попадают в Германию с польско-белорусской границы по отработанной схеме