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https://ria.ru/20211219/migranty-1764424856.html
Мигрант рассказал, как пересек польско-белорусскую границу и попал в Германию
Стала известна схема пересечения мигрантами польско-белорусской границы - РИА Новости, 19.12.2021
Мигрант рассказал, как пересек польско-белорусскую границу и попал в Германию
Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:47
2021-12-19T17:03
в мире
литва
белоруссия
ирак
африка
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в центре для беженцев в Дрездене."Через несколько дней после встречи в Минске (они. — Прим. ред.) отправились на границу Белоруссии с Польшей. Сказать, какой именно участок границы это был, собеседники РБК не смогли — их туда привезли на такси, как ранее и обещали в турфирме", — поясняет издание.Кроме них, к границе подъехали еще несколько десятков человек. После этого нелегалы смогли сначала пробраться в нейтральную зону с белорусской стороны, а затем и с польской. В течение следующих нескольких дней они жили в лесу без еды, пытаясь найти способ окончательно перейти границу. В итоге их нашли пограничники."Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу", — рассказал собеседник РБК.В Польше им помог местный житель, за услуги которого они заплатили в Ираке. В итоге мигранты смогли добраться до Франкфурта-на-Майне, откуда их доставили в Дрезден в распределительный центр для беженцев.По словам нелегалов, условия для жизни в лагере приличные. Здесь они ожидают перевода в общежитие или предоставления квартиры. Как рассказывают беженцы, процесс оформления нужного правового статуса может длиться годами.Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html
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белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, белоруссия, ирак, африка, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:47 19.12.2021 (обновлено: 17:03 19.12.2021)
 
Стала известна схема пересечения мигрантами польско-белорусской границы

РБК: мигранты попадают в Германию с польско-белорусской границы по отработанной схеме

© REUTERS / Kacper PempelГраница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в центре для беженцев в Дрездене.
"Через несколько дней после встречи в Минске (они. — Прим. ред.) отправились на границу Белоруссии с Польшей. Сказать, какой именно участок границы это был, собеседники РБК не смогли — их туда привезли на такси, как ранее и обещали в турфирме", — поясняет издание.
Кроме них, к границе подъехали еще несколько десятков человек. После этого нелегалы смогли сначала пробраться в нейтральную зону с белорусской стороны, а затем и с польской. В течение следующих нескольких дней они жили в лесу без еды, пытаясь найти способ окончательно перейти границу. В итоге их нашли пограничники.
"Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу", — рассказал собеседник РБК.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В Польше им помог местный житель, за услуги которого они заплатили в Ираке. В итоге мигранты смогли добраться до Франкфурта-на-Майне, откуда их доставили в Дрезден в распределительный центр для беженцев.
По словам нелегалов, условия для жизни в лагере приличные. Здесь они ожидают перевода в общежитие или предоставления квартиры. Как рассказывают беженцы, процесс оформления нужного правового статуса может длиться годами.
Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.
Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
 
В миреЛитваБелоруссияИракАфрикаПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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