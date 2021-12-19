https://ria.ru/20211219/migranty-1764424856.html

Мигрант рассказал, как пересек польско-белорусскую границу и попал в Германию

Стала известна схема пересечения мигрантами польско-белорусской границы - РИА Новости, 19.12.2021

Мигрант рассказал, как пересек польско-белорусскую границу и попал в Германию

Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:47

2021-12-19T11:47

2021-12-19T17:03

в мире

литва

белоруссия

ирак

африка

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мигранты перебираются в Германию с польско-белорусской границы благодаря услугам, заранее оплаченным в турфирме на родине, рассказали РБК иракцы, находящиеся в центре для беженцев в Дрездене."Через несколько дней после встречи в Минске (они. — Прим. ред.) отправились на границу Белоруссии с Польшей. Сказать, какой именно участок границы это был, собеседники РБК не смогли — их туда привезли на такси, как ранее и обещали в турфирме", — поясняет издание.Кроме них, к границе подъехали еще несколько десятков человек. После этого нелегалы смогли сначала пробраться в нейтральную зону с белорусской стороны, а затем и с польской. В течение следующих нескольких дней они жили в лесу без еды, пытаясь найти способ окончательно перейти границу. В итоге их нашли пограничники."Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу", — рассказал собеседник РБК.В Польше им помог местный житель, за услуги которого они заплатили в Ираке. В итоге мигранты смогли добраться до Франкфурта-на-Майне, откуда их доставили в Дрезден в распределительный центр для беженцев.По словам нелегалов, условия для жизни в лагере приличные. Здесь они ожидают перевода в общежитие или предоставления квартиры. Как рассказывают беженцы, процесс оформления нужного правового статуса может длиться годами.Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761668709.html

литва

белоруссия

ирак

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-19T11:47 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, белоруссия, ирак, африка, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии