https://ria.ru/20211219/mezhentseva-1764468770.html

Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении

Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении - РИА Новости, 19.12.2021

Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении

Таня Меженцева, которая представила Россию на Детском Евровидении, заняла в конкурсе седьмое место, результаты голосования огласил ведущий шоу. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:38

2021-12-19T20:38

2021-12-19T22:48

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новости культуры

таня меженцева

шоубиз

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ПАРИЖ, 19 дек — РИА Новости. Таня Меженцева, которая представила Россию на Детском Евровидении, заняла в конкурсе седьмое место, результаты голосования огласил ведущий шоу.Юная певица выступила под седьмым номером с песней "Mon ami" ("Мой друг") и набрала 124 балла.Победила исполнительница из Армении Малена с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Всего в финале приняли участие молодые артисты из 19 стран — Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.Конкурс прошел в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа.

https://ria.ru/20211218/evrovidenie-1763661923.html

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общество, детское "евровидение", новости культуры, таня меженцева