https://ria.ru/20211219/mezhentseva-1764468770.html
Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении - РИА Новости, 19.12.2021
Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
Таня Меженцева, которая представила Россию на Детском Евровидении, заняла в конкурсе седьмое место, результаты голосования огласил ведущий шоу. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:38
2021-12-19T20:38
2021-12-19T22:48
общество
детское "евровидение"
новости культуры
таня меженцева
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756404009_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_75aa07918c7b1a92d77dc9d12d31a4bf.jpg
ПАРИЖ, 19 дек — РИА Новости. Таня Меженцева, которая представила Россию на Детском Евровидении, заняла в конкурсе седьмое место, результаты голосования огласил ведущий шоу.Юная певица выступила под седьмым номером с песней "Mon ami" ("Мой друг") и набрала 124 балла.Победила исполнительница из Армении Малена с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).Всего в финале приняли участие молодые артисты из 19 стран — Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.Конкурс прошел в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа.
https://ria.ru/20211218/evrovidenie-1763661923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756404009_0:0:2397:1797_1920x0_80_0_0_6cd1733dc960ccbdbcdbb5fb6cda6cb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, детское "евровидение", новости культуры, таня меженцева
20:38 19.12.2021 (обновлено: 22:48 19.12.2021)
Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
Участница от России Таня Меженцева заняла седьмое место на Детском Евровидении
ПАРИЖ, 19 дек — РИА Новости. Таня Меженцева
, которая представила Россию
на Детском Евровидении, заняла в конкурсе седьмое место, результаты голосования огласил ведущий шоу.
Юная певица выступила под седьмым номером с песней "Mon ami" ("Мой друг") и набрала 124 балла.
Победила исполнительница из Армении Малена с песней "Qami, qami" ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
Всего в финале приняли участие молодые артисты из 19 стран — Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.
Конкурс прошел в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа
.