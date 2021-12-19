В Приморском крае ищут двух человек, пропавших на катере
Спасатели ищут катер с двумя приморцами, пропавший у берегов Владивостока
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Спасатели, пограничники и мимопроходящие суда ищут двух мужчин, которые на катере пропали у острова Рейнеке во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что 17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение с просьбой в поисках мужчины 1975 года рождения, который вышел на личном катере в Уссурийский залив.
"(Катер) вскоре потерял ход в районе острова Рейнеке и больше на связь не выходил. Предположительно, вместе с мужчиной на катере находился еще один человек", - говорится в сообщении.
На поиски пропавших были направлены вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда, самолет АН-26 со спасателями на борту, спасательное судно "Светломор-3" Морской службы спасения. Также к операции дополнительно были подключены катера пограничного управления ФСБ РФ.
По итогам двух дней осмотрены акватории Уссурийского залива, залива Петра Великого от острова Рейнеке, острова Рикорда до острова Аскольд. Продолжается оповещение судов в районах Амурского и Уссурийского заливов и залива Петра Великого.
Как сообщил РИА Новости представитель главка, на вечер воскресенья поиски результатов не дали. Потерявшийся катер вышел в море, несмотря на действующий запрет, - сезон навигации маломерных судов в Приморье уже закрыт. На акватории начинается устанавливаться лед.
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