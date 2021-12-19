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В Приморском крае ищут двух человек, пропавших на катере

В Приморском крае ищут двух человек, пропавших на катере - РИА Новости, 19.12.2021

В Приморском крае ищут двух человек, пропавших на катере

Спасатели, пограничники и мимопроходящие суда ищут двух мужчин, которые на катере пропали у острова Рейнеке во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:46

2021-12-19T10:46

2021-12-19T10:46

происшествия

приморский край

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Спасатели, пограничники и мимопроходящие суда ищут двух мужчин, которые на катере пропали у острова Рейнеке во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Отмечается, что 17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение с просьбой в поисках мужчины 1975 года рождения, который вышел на личном катере в Уссурийский залив.На поиски пропавших были направлены вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда, самолет АН-26 со спасателями на борту, спасательное судно "Светломор-3" Морской службы спасения. Также к операции дополнительно были подключены катера пограничного управления ФСБ РФ.По итогам двух дней осмотрены акватории Уссурийского залива, залива Петра Великого от острова Рейнеке, острова Рикорда до острова Аскольд. Продолжается оповещение судов в районах Амурского и Уссурийского заливов и залива Петра Великого.Как сообщил РИА Новости представитель главка, на вечер воскресенья поиски результатов не дали. Потерявшийся катер вышел в море, несмотря на действующий запрет, - сезон навигации маломерных судов в Приморье уже закрыт. На акватории начинается устанавливаться лед.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763932377.html

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происшествия, приморский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия