https://ria.ru/20211219/mariupol-1764474413.html

В Мариуполе упала главная елка города

В Мариуполе упала главная елка города - РИА Новости, 19.12.2021

В Мариуполе упала главная елка города

Главная елка в городе Мариуполь на Украине упала из-за сильного ветра, власти обещают восстановить конструкцию в ближайшее время. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:33

2021-12-19T22:33

2021-12-19T22:33

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мариуполь

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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Главная елка в городе Мариуполь на Украине упала из-за сильного ветра, власти обещают восстановить конструкцию в ближайшее время."Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - информирует пресс-служба горсовета в своем аккаунте в соцсети Facebook.Отмечается, что все остальные праздничные локации продолжают работать.

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в мире, украина, мариуполь