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В Мариуполе упала главная елка города
В Мариуполе упала главная елка города - РИА Новости, 19.12.2021
В Мариуполе упала главная елка города
Главная елка в городе Мариуполь на Украине упала из-за сильного ветра, власти обещают восстановить конструкцию в ближайшее время. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T22:33
2021-12-19T22:33
2021-12-19T22:33
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мариуполь
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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Главная елка в городе Мариуполь на Украине упала из-за сильного ветра, власти обещают восстановить конструкцию в ближайшее время."Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - информирует пресс-служба горсовета в своем аккаунте в соцсети Facebook.Отмечается, что все остальные праздничные локации продолжают работать.
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в мире, украина, мариуполь
В Мариуполе упала главная елка города
Главная елка украинского Мариуполя упала из-за сильного ветра