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"Холодная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
"Холодная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.12.2021
"Холодная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
Жители Буэнос-Айреса наблюдают восход "Холодной Луны" — так называют полнолуние в декабре. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T01:30
2021-12-19T01:30
2021-12-19T01:34
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
космос - риа наука
луна
земля
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Жители Буэнос-Айреса наблюдают восход "Холодной Луны" — так называют полнолуние в декабре.
буэнос-айрес (город)
аргентина
луна
земля
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: "Холодная" Луна в небе над Буэнос-Айресом
LIVE: "Холодная" Луна в небе над Буэнос-Айресом
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, космос - риа наука, луна, земля, видео
"Холодная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
2021-12-19T01:30
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PT1S
01:30 19.12.2021 (обновлено: 01:34 19.12.2021)
"Холодная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция