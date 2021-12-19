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Первые кадры с места жестокого убийства в Москве

Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство - РИА Новости, 19.12.2021

Первые кадры с места жестокого убийства в Москве

Агентство "Москва" опубликовало видео из столичной квартиры, в которой произошло двойное убийство. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:33

2021-12-19T23:33

2021-12-19T23:54

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Агентство "Москва" опубликовало видео из столичной квартиры, в которой произошло двойное убийство.На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, а также несколько комнат, где проживали жертвы.Ранее в квартире на Каширском шоссе в Москве обнаружили тела двух человек, по данным Следственного комитета это две женщины 1972 и 1936 года рождения. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления.В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия