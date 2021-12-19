https://ria.ru/20211219/kvartira-1764476180.html
Первые кадры с места жестокого убийства в Москве
Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство - РИА Новости, 19.12.2021
Первые кадры с места жестокого убийства в Москве
Агентство "Москва" опубликовало видео из столичной квартиры, в которой произошло двойное убийство. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:33
2021-12-19T23:33
2021-12-19T23:54
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Агентство "Москва" опубликовало видео из столичной квартиры, в которой произошло двойное убийство.На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, а также несколько комнат, где проживали жертвы.Ранее в квартире на Каширском шоссе в Москве обнаружили тела двух человек, по данным Следственного комитета это две женщины 1972 и 1936 года рождения. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительно, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления.В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
23:33 19.12.2021 (обновлено: 23:54 19.12.2021)
Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
Опубликованы кадры из квартиры на Каширском шоссе, где произошло двойное убийство