https://ria.ru/20211219/korrektsiya-1764453453.html

Орбиту МКС откорректируют перед полетами кораблей в 2022 году

Орбиту МКС откорректируют перед полетами кораблей в 2022 году - РИА Новости, 19.12.2021

Орбиту МКС откорректируют перед полетами кораблей в 2022 году

Коррекция орбиты Международной космической станции пройдет 24 декабря 2021 года перед полетом корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19" в 2022 году,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:18

2021-12-19T17:18

2021-12-19T17:18

союз (космический корабль)

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Коррекция орбиты Международной космической станции пройдет 24 декабря 2021 года перед полетом корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19" в 2022 году, сообщает в воскресенье "Роскосмос"."В соответствии с программой полета Международной космической станции на 24 декабря 2021 года запланирована коррекция высоты орбиты МКС. Цель: формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" в 2022 году", - говорится на сайте госкорпорации.Отмечается, что коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18". Они должны будут включиться в 4.18 мск и проработать более девяти минут. После проведения маневра средняя высота полета станции должна будет уменьшиться на 1,8 километра и составит 417,5 километра.

https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html

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союз (космический корабль), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)