https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446909.html

Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже

Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже - РИА Новости, 19.12.2021

Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже

Больные COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, у них крайняя степень тяжести заболевания, выживают два из 10, сообщил... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:08

2021-12-19T16:08

2021-12-19T16:08

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марьяна лысенко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Больные COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, у них крайняя степень тяжести заболевания, выживают два из 10, сообщил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко.Он отметил, что средний возраст пациента на ЭКМО сейчас 42,5 года, самый молодой в реанимации 52-й больницы – мужчина 28 лет с тяжелым поражением.Также в фильме главный врач Марьяна Лысенко рассказала о максимальном сроке нахождения пациента с COVID-19 в больнице №52. "Максимально 120 дней в реанимации, и еще потом месяц в отделении, и еще очень долго потом реабилитационные мероприятия, уже не у нас", - сказала Лысенко.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764442168.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко