Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже
Врач Царенко: пациенты с COVID-19 на ЭКМО выздоравливают хуже всех, выживают два из десяти
© РИА Новости / Татьяна МакееваСтационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Больные COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, у них крайняя степень тяжести заболевания, выживают два из 10, сообщил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко.
"Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из 10", - сказал Царенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1", говоря о больных на аппарате ЭКМО.
Он отметил, что средний возраст пациента на ЭКМО сейчас 42,5 года, самый молодой в реанимации 52-й больницы – мужчина 28 лет с тяжелым поражением.
Также в фильме главный врач Марьяна Лысенко рассказала о максимальном сроке нахождения пациента с COVID-19 в больнице №52.
"Максимально 120 дней в реанимации, и еще потом месяц в отделении, и еще очень долго потом реабилитационные мероприятия, уже не у нас", - сказала Лысенко.