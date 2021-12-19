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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446909.html
Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже
Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже - РИА Новости, 19.12.2021
Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже
Больные COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, у них крайняя степень тяжести заболевания, выживают два из 10, сообщил... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:08
2021-12-19T16:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
марьяна лысенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Больные COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, у них крайняя степень тяжести заболевания, выживают два из 10, сообщил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко.Он отметил, что средний возраст пациента на ЭКМО сейчас 42,5 года, самый молодой в реанимации 52-й больницы – мужчина 28 лет с тяжелым поражением.Также в фильме главный врач Марьяна Лысенко рассказала о максимальном сроке нахождения пациента с COVID-19 в больнице №52. "Максимально 120 дней в реанимации, и еще потом месяц в отделении, и еще очень долго потом реабилитационные мероприятия, уже не у нас", - сказала Лысенко.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко
16:08 19.12.2021
 
Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 выздоравливают хуже

Врач Царенко: пациенты с COVID-19 на ЭКМО выздоравливают хуже всех, выживают два из десяти

© РИА Новости / Татьяна МакееваСтационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
Стационар для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Больные COVID-19, которые подключены к аппарату ЭКМО, выздоравливают хуже всех, у них крайняя степень тяжести заболевания, выживают два из 10, сообщил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко.
"Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из 10", - сказал Царенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1", говоря о больных на аппарате ЭКМО.
Он отметил, что средний возраст пациента на ЭКМО сейчас 42,5 года, самый молодой в реанимации 52-й больницы – мужчина 28 лет с тяжелым поражением.
Также в фильме главный врач Марьяна Лысенко рассказала о максимальном сроке нахождения пациента с COVID-19 в больнице №52.
"Максимально 120 дней в реанимации, и еще потом месяц в отделении, и еще очень долго потом реабилитационные мероприятия, уже не у нас", - сказала Лысенко.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМарьяна Лысенко
 
 
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