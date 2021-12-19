https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764446174.html

Коронавирус может оставить вас без волос и слуха

Врач предупредила об облысении и потере слуха после коронавируса - РИА Новости, 19.12.2021

Коронавирус может оставить вас без волос и слуха

В Москве некоторые переболевшие COVID-19 пациенты потеряли слух и зрение. Об этом рассказала главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:56

2021-12-19T15:56

2021-12-19T15:56

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Москве некоторые переболевшие COVID-19 пациенты потеряли слух и зрение. Об этом рассказала главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".По ее словам, эти и другие последствия перенесенной инфекции также коснулись тех, кто прошел реанимацию.Некоторые мужчины и женщины полностью облысели, добавила она.Специалист осудила людей, которые распространяют слухи о летальных исходах и бесплодии после вакцинации от COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. В настоящее время одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.

https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии