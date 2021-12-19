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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764442168.html
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре - РИА Новости, 19.12.2021
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре
Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:17
2021-12-19T15:17
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
марьяна лысенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".При этом главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что стоимость тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 миллионов рублей и выше.
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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко
15:17 19.12.2021
 
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре

Мэр Собянин: на одного больного COVID-19 в стационаре в среднем тратится 240 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
"Больные, которые находятся в реанимации - на них больше затраты, легкие больные - меньше затраты, но если в среднем считать, то - где-то около 240 тысяч на человека. Значит, четверть миллиона - один больной в стационаре", - сказал Собянин.
При этом главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что стоимость тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 миллионов рублей и выше.
 
Распространение коронавирусаОбществоСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМарьяна Лысенко
 
 
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