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Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре - РИА Новости, 19.12.2021
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре
Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:17
2021-12-19T15:17
2021-12-19T15:17
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".При этом главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что стоимость тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 миллионов рублей и выше.
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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко
Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре
Мэр Собянин: на одного больного COVID-19 в стационаре в среднем тратится 240 тысяч рублей