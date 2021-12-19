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Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре

Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре - РИА Новости, 19.12.2021

Собянин рассказал, во сколько обходится лечение от COVID-19 в стационаре

Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:17

2021-12-19T15:17

2021-12-19T15:17

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Четверть миллиона рублей в среднем тратится на одного больного с COVID в стационаре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".При этом главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко отметила, что стоимость тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может быть от 5 миллионов рублей и выше.

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2021

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