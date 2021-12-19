https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764441530.html

Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19

Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:12

2021-12-19T15:12

2021-12-19T15:37

распространение коронавируса

общество

открытия - риа наука

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID планируется начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца."Первый препарат - это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус, мы сможем к своим приступить клиническим испытаниям где-то 5-10 января, и в течение 2-3 месяцев пройти клинические испытания", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html

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общество, открытия - риа наука, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии