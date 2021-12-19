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Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19
Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:12
2021-12-19T15:12
2021-12-19T15:37
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID планируется начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца."Первый препарат - это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус, мы сможем к своим приступить клиническим испытаниям где-то 5-10 января, и в течение 2-3 месяцев пройти клинические испытания", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, открытия - риа наука, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:12 19.12.2021 (обновлено: 15:37 19.12.2021)
Гинцбург анонсировал исследования коктейля из антител для лечения COVID-19
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: исследования коктейля из антител начнут 5-10 января