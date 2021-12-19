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Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург

Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург - РИА Новости, 19.12.2021

Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:00

2021-12-19T15:00

2021-12-19T15:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3 месяцев."Что касается вакцины для подростков 6-11 лет, то этот пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей, подан, я надеюсь, не больше месяца, эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы, и с замечаниями, или без замечаний нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка 3 месяцев", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211219/obnovlenie-1764439055.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии