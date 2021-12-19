https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764440083.html
Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург
Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург - РИА Новости, 19.12.2021
Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:00
2021-12-19T15:00
2021-12-19T15:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3 месяцев."Что касается вакцины для подростков 6-11 лет, то этот пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей, подан, я надеюсь, не больше месяца, эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы, и с замечаниями, или без замечаний нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка 3 месяцев", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211219/obnovlenie-1764439055.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Исследование вакцины для детей займет около трех месяцев, заявил Гинцбург
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: исследование детской вакцины от COVID-19 займет три месяца