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Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19
Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:53
2021-12-19T14:53
2021-12-19T15:02
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять процессом."Мы за этот период приобрели уже большой опыт и борьбы, и медицинских мероприятий, которые позволяют нам останавливать или управлять процессом", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, россия
14:53 19.12.2021 (обновлено: 15:02 19.12.2021)
Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19
Глава минздрава Мурашко: опыт врачей позволяет противостоять COVID-19