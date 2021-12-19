https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764439388.html

Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19

Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Мурашко ответил на вопрос о возможности очередной волны COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:53

2021-12-19T14:53

2021-12-19T15:02

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять процессом."Мы за этот период приобрели уже большой опыт и борьбы, и медицинских мероприятий, которые позволяют нам останавливать или управлять процессом", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211219/vaktsinatsiya-1764438209.html

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