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Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19

Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был случай пребывания пациента с СOVID-19 в стационаре в течение более чем 80 дней. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:49

2021-12-19T14:49

2021-12-19T15:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был случай пребывания пациента с СOVID-19 в стационаре в течение более чем 80 дней."Больше 100 дней - это литературные данные наших коллег в других странах. У нас был случай больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести", - рассказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".

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2021

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