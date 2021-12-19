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Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19
Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был случай пребывания пациента с СOVID-19 в стационаре в течение более чем 80 дней. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:49
2021-12-19T14:49
2021-12-19T15:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был случай пребывания пациента с СOVID-19 в стационаре в течение более чем 80 дней."Больше 100 дней - это литературные данные наших коллег в других странах. У нас был случай больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести", - рассказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:49 19.12.2021 (обновлено: 15:00 19.12.2021)
Попова рассказала о пациенте, который 80 дней лежал в больнице с СOVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о больном СOVID-19, лежавшем в стационаре 80 дней