https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764438376.html
Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков
Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2021
Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков
Смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и президента РФ Владимира Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:46
2021-12-19T14:46
2021-12-19T16:55
распространение коронавируса
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и президента РФ Владимира Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о реакции главы государства на информацию о том, что число смертей от COVID-19 в России превысило тысячу человек в сутки.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:46 19.12.2021 (обновлено: 16:55 19.12.2021)
Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: высокая смертность от COVID-19 гнетет Путина