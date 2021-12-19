https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764438376.html

Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков

Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков - РИА Новости, 19.12.2021

Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков

Смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и президента РФ Владимира Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:46

2021-12-19T14:46

2021-12-19T16:55

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и президента РФ Владимира Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о реакции главы государства на информацию о том, что число смертей от COVID-19 в России превысило тысячу человек в сутки.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764422321.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии