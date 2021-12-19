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Песков: в администрации президента сотрудники тоже погибают от коронавируса
Песков: в администрации президента сотрудники тоже погибают от коронавируса - РИА Новости, 19.12.2021
Песков: в администрации президента сотрудники тоже погибают от коронавируса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о смертях от коронавируса в Кремле. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:43
2021-12-19T14:43
2021-12-19T16:42
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
администрация президента россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о смертях от коронавируса в Кремле."У нас работают очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем, они видят <...> тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1".По его словам, хотя администрации работает "все локдауны", "какую-то часть" сотрудников стараются перевести на удаленку. Представитель Кремля добавил, что подавляющее большинство уже или переболели, или вакцинировались, либо сделали и то, и другое.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
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общество, дмитрий песков, администрация президента россии, здоровье - общество, россия
14:43 19.12.2021 (обновлено: 16:42 19.12.2021)
Песков: в администрации президента сотрудники тоже погибают от коронавируса
Пресс-секретарь Песков: сотрудники администрации президента тоже погибают от коронавируса