https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764421989.html
В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 32 655 человек после COVID-19, за все время - 8 984 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:03
2021-12-19T11:03
2021-12-19T11:03
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e4166dd5ab21a396a4080425f86d10.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 32 655 человек после COVID-19, за все время - 8 984 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 655 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 984 921", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 2661 человек, Подмосковье - 1841, Воронежской области - 1027.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764421867.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7a8e586e2fec25ecea1d128fe6e42eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19
За сутки в России выписали 32 655 человек после COVID-19, за все время — 8 984 921