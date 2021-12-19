https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764421989.html

В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

В России за сутки выписали 32 655 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 32 655 человек после COVID-19, за все время - 8 984 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:03

2021-12-19T11:03

2021-12-19T11:03

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 32 655 человек после COVID-19, за все время - 8 984 921, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 655 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 984 921", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 2661 человек, Подмосковье - 1841, Воронежской области - 1027.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764421867.html

московская область (подмосковье)

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россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19