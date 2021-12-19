https://ria.ru/20211219/kongressmeny-1764470171.html
Делегация Конгресса США посетила Украину
Делегация Конгресса США посетила Украину - РИА Новости, 19.12.2021
Делегация Конгресса США посетила Украину
Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства США на Украине. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T21:05
2021-12-19T21:05
2021-12-19T21:05
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
конгресс сша
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074682_0:89:3108:1837_1920x0_80_0_0_d587855eead8f84161ae3f7762aa5444.jpg
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства США на Украине."Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", - говорится в сообщении в Facebook посольства.Отмечается, что делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211219/vtoraya-1764467715.html
https://ria.ru/20211219/miting-1764459792.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074682_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_fa095ced3482f89a9f813adbea6d74ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, конгресс сша, нато, ситуация в днр и лнр, россия
Делегация Конгресса США посетила Украину
Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией