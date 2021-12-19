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Делегация Конгресса США посетила Украину
Делегация Конгресса США посетила Украину - РИА Новости, 19.12.2021
Делегация Конгресса США посетила Украину
Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства США на Украине. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T21:05
2021-12-19T21:05
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
конгресс сша
нато
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства США на Украине."Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", - говорится в сообщении в Facebook посольства.Отмечается, что делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211219/vtoraya-1764467715.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, конгресс сша, нато, ситуация в днр и лнр, россия
21:05 19.12.2021
 
Делегация Конгресса США посетила Украину

Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства США на Украине.
"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", - говорится в сообщении в Facebook посольства.
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Отмечается, что делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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