https://ria.ru/20211219/komfort-1764419422.html
Правительство расширило условия участия в конкурсе проектов городской среды
Правительство расширило условия участия в конкурсе проектов городской среды - РИА Новости, 19.12.2021
Правительство расширило условия участия в конкурсе проектов городской среды
Правительство России расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:24
2021-12-19T10:24
2021-12-19T10:24
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что по новым правилам в конкурсном отборе могут участвовать проекты, запланированные в нескольких населённых пунктах из одного муниципального образования. Численность населенного пункта не должна превышать 100 тысяч человек.Добавляется, что теперь свои предложения граждане смогут направлять в орган местного самоуправления в электронной форме. Это стало доступным благодаря появлению в России единой цифровой платформы для голосования жителей по вопросам благоустройства.Уточняется, что в заявке на участие в конкурсе претенденты будут указывать подробную информацию о проекте, в том числе площадь благоустройства и перечень функциональных зон с их описанием. Эти сведения будут зафиксированы в соглашении о предоставлении гранта на проект.Пресс-служба также сообщает, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по инициативе президента РФ с 2018 года. На реализацию проектов победители получают гранты из федерального бюджета – от 35 миллионов до 100 миллионов рублей. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
https://ria.ru/20211216/mordoviya-1764126661.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
Правительство расширило условия участия в конкурсе проектов городской среды
Правительство расширило условия участия в конкурсе по созданию комфортной городской среды
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство
России расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ещё больше инициатив смогут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по новым правилам в конкурсном отборе могут участвовать проекты, запланированные в нескольких населённых пунктах из одного муниципального образования. Численность населенного пункта не должна превышать 100 тысяч человек.
Добавляется, что теперь свои предложения граждане смогут направлять в орган местного самоуправления в электронной форме. Это стало доступным благодаря появлению в России единой цифровой платформы для голосования жителей по вопросам благоустройства.
Уточняется, что в заявке на участие в конкурсе претенденты будут указывать подробную информацию о проекте, в том числе площадь благоустройства и перечень функциональных зон с их описанием. Эти сведения будут зафиксированы в соглашении о предоставлении гранта на проект.
Пресс-служба также сообщает, что всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по инициативе президента РФ с 2018 года. На реализацию проектов победители получают гранты из федерального бюджета – от 35 миллионов до 100 миллионов рублей. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".