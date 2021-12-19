https://ria.ru/20211219/klyushin-1764461276.html

В Швейцарии не раскрыли данные о местонахождении экстрадированного Клюшина

В Швейцарии не раскрыли данные о местонахождении экстрадированного Клюшина - РИА Новости, 19.12.2021

В Швейцарии не раскрыли данные о местонахождении экстрадированного Клюшина

Федеральное управление юстиции Швейцарии по соображениям конфиденциальности не раскрывает подробности о местонахождении в США экстрадированного россиянина... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T18:59

2021-12-19T18:59

2021-12-19T18:59

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ЦЮРИХ, 19 дек - РИА Новости. Федеральное управление юстиции Швейцарии по соображениям конфиденциальности не раскрывает подробности о местонахождении в США экстрадированного россиянина Владислава Клюшина, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ингрид Райзер.Клюшин в субботу был экстрадирован из Швейцарии в США. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов говорил РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах.Ранее швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.

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