https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения - РИА Новости, 19.12.2021
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:53
2021-12-19T09:53
2021-12-19T10:36
в мире
мид турции
мевлют чавушоглу
андрей карлов
убийство российского посла в анкаре
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского дипломата.Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений."Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - сказал Чавушоглу.Он отметил, что Карлов старался поднять отношения двух стран на более высокий уровень во всех областях и внес вклад в турецко-российскую дружбу благодаря своей успешной работе. "Его потеря глубоко опечалила наш народ и всю нашу страну так же, как и российский народ", - подчеркнул Чавушоглу.Глава МИД Турции напомнил, что вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым присутствовал на траурной церемонии в московском аэропорту Внуково, куда из Турции было доставлено тело Карлова, и выразил соболезнования его семье."Еще раз выражаю свои соболезнования российскому государству и народу, прежде всего родным и близким посла Карлова. Я с уважением вспоминаю его. Пусть он покоится с миром", - добавил турецкий министр.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20211219/karlov-1764412424.html
https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html
https://ria.ru/20211219/karlov-1764088039.html
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в мире, мид турции, мевлют чавушоглу, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре
09:53 19.12.2021 (обновлено: 10:36 19.12.2021)
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
Глава МИД Чавушоглу: посол Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения
АНКАРА, 19 дек - РИА Новости, Алена Палажченко.
Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов
внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
в связи с пятой годовщиной убийства российского дипломата.
Отношения России и Турции
кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.
"Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Карлов старался поднять отношения двух стран на более высокий уровень во всех областях и внес вклад в турецко-российскую дружбу благодаря своей успешной работе. "Его потеря глубоко опечалила наш народ и всю нашу страну так же, как и российский народ", - подчеркнул Чавушоглу.
Глава МИД Турции
напомнил, что вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым присутствовал на траурной церемонии в московском аэропорту Внуково, куда из Турции было доставлено тело Карлова, и выразил соболезнования его семье.
"Еще раз выражаю свои соболезнования российскому государству и народу, прежде всего родным и близким посла Карлова. Я с уважением вспоминаю его. Пусть он покоится с миром", - добавил турецкий министр.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре
фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.