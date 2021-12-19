https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html

В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения

В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения - РИА Новости, 19.12.2021

В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения

Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:53

2021-12-19T09:53

2021-12-19T10:36

в мире

мид турции

мевлют чавушоглу

андрей карлов

убийство российского посла в анкаре

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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского дипломата.Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений."Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - сказал Чавушоглу.Он отметил, что Карлов старался поднять отношения двух стран на более высокий уровень во всех областях и внес вклад в турецко-российскую дружбу благодаря своей успешной работе. "Его потеря глубоко опечалила наш народ и всю нашу страну так же, как и российский народ", - подчеркнул Чавушоглу.Глава МИД Турции напомнил, что вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым присутствовал на траурной церемонии в московском аэропорту Внуково, куда из Турции было доставлено тело Карлова, и выразил соболезнования его семье."Еще раз выражаю свои соболезнования российскому государству и народу, прежде всего родным и близким посла Карлова. Я с уважением вспоминаю его. Пусть он покоится с миром", - добавил турецкий министр.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20211219/karlov-1764412424.html

https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html

https://ria.ru/20211219/karlov-1764088039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мид турции, мевлют чавушоглу, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре