Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения - РИА Новости, 19.12.2021
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:53
2021-12-19T10:36
в мире
мид турции
мевлют чавушоглу
андрей карлов
убийство российского посла в анкаре
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/92/1509559282_0:49:2001:1174_1920x0_80_0_0_7894481534de94ab89488a575ce6744f.jpg
АНКАРА, 19 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского дипломата.Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений."Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - сказал Чавушоглу.Он отметил, что Карлов старался поднять отношения двух стран на более высокий уровень во всех областях и внес вклад в турецко-российскую дружбу благодаря своей успешной работе. "Его потеря глубоко опечалила наш народ и всю нашу страну так же, как и российский народ", - подчеркнул Чавушоглу.Глава МИД Турции напомнил, что вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым присутствовал на траурной церемонии в московском аэропорту Внуково, куда из Турции было доставлено тело Карлова, и выразил соболезнования его семье."Еще раз выражаю свои соболезнования российскому государству и народу, прежде всего родным и близким посла Карлова. Я с уважением вспоминаю его. Пусть он покоится с миром", - добавил турецкий министр.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20211219/karlov-1764412424.html
https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html
https://ria.ru/20211219/karlov-1764088039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/92/1509559282_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_412daf3ff7f715279fa3cfe99b309349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид турции, мевлют чавушоглу, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре
09:53 19.12.2021 (обновлено: 10:36 19.12.2021)
 
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения

Глава МИД Чавушоглу: посол Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения

© РИА Новости / Алёна ПалажченкоБюст Андрея Карлова в посольстве России в Анкаре, Турция. 24 ноября 2017
Бюст Андрея Карлова в посольстве России в Анкаре, Турция. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского дипломата.
Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.
Прощание с российским послом А. Карловым в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
07:07
Глава МИД Турции заявил о "ловушке" для отношений Москвы и Анкары
"Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Карлов старался поднять отношения двух стран на более высокий уровень во всех областях и внес вклад в турецко-российскую дружбу благодаря своей успешной работе. "Его потеря глубоко опечалила наш народ и всю нашу страну так же, как и российский народ", - подчеркнул Чавушоглу.
Глава МИД Турции напомнил, что вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым присутствовал на траурной церемонии в московском аэропорту Внуково, куда из Турции было доставлено тело Карлова, и выразил соболезнования его семье.
"Еще раз выражаю свои соболезнования российскому государству и народу, прежде всего родным и близким посла Карлова. Я с уважением вспоминаю его. Пусть он покоится с миром", - добавил турецкий министр.
Вдова погибшего в Турции посла Андрея Карлова Марина - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
08:12
Вдова погибшего дипломата Карлова рассказала, каким был ее муж
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
08:00
Выстрел в спину. Кто ответил за смерть посла Андрея Карлова
 
В миреМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуАндрей КарловУбийство российского посла в Анкаре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕС
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
23:29Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин
23:20Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
Лента новостейМолния
Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕСБоррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийствоУмер участник квартета Il Divo Карлос МаринБастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге