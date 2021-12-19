07:07 19.12.2021 (обновлено: 13:44 19.12.2021)
Глава МИД Турции заявил о "ловушке" для отношений Москвы и Анкары
Глава МИД Турции Чавушоглу: убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары
© РИА Новости / Эрай Эркылыч / Перейти в фотобанкПрощание с российским послом А. Карловым в аэропорту Анкары
АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Москва и Анкара не попали в ловушку, которую поставили организаторы убийства посла России Андрея Карлова в турецкой столице, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы", — сказал турецкий министр.
Нападение он назвал террористическим актом. "Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора (убитых в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении — ASALA. — Прим. ред.)", — сказал Чавушоглу.
Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.
Президент Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.