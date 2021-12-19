https://ria.ru/20211219/karlov-1764412424.html

Глава МИД Турции заявил о "ловушке" для отношений Москвы и Анкары

Глава МИД Турции заявил о "ловушке" для отношений Москвы и Анкары - РИА Новости, 19.12.2021

Глава МИД Турции заявил о "ловушке" для отношений Москвы и Анкары

Москва и Анкара не попали в ловушку, которую поставили организаторы убийства посла России Андрея Карлова в турецкой столице, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T07:07

2021-12-19T07:07

2021-12-19T13:44

в мире

калининград

анкара

сша

турция

москва

владимир путин

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764188265_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_4ad296cadef36848f4740b9440892441.jpg

АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Москва и Анкара не попали в ловушку, которую поставили организаторы убийства посла России Андрея Карлова в турецкой столице, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Нападение он назвал террористическим актом. "Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора (убитых в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении — ASALA. — Прим. ред.)", — сказал Чавушоглу.Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.Президент Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20211219/tsentry-1764410584.html

https://ria.ru/20211219/delo-1764185894.html

калининград

анкара

сша

турция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калининград, анкара, сша, турция, москва, владимир путин, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, андрей карлов, россия