22:11 19.12.2021 (обновлено: 22:12 19.12.2021)
Экс-министр Украины рассказал о "бегстве" инвестиций из страны
Экс-министр Украины: Инвесторы выводят деньги из страны на фоне неопределенности
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что инвесторы понемногу начинают выводить деньги с Украины на фоне неопределенности в стране и нагнетания ситуации.
"Основной риск, который мы видим для страны, это неопределенность, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая. В то же время если нагнетать, что вот это будет и вот это… Люди начнут паниковать. И, прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги. Уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного. Мы говорим о нескольких миллиардах гривен. И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный", - заявил Милованов в эфире телеканала "Дом".
По его словам, в краткосрочной перспективе никаких больших рисков для Украины нет, на сегодняшний день Национальный банк страны контролирует ситуацию и имеет достаточно зарезервированных средств.
"Резервы Нацбанка сейчас в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году, когда были похожие ситуации и даже намного хуже. Национальный банк после 2015 года стабилизировал ситуацию. И сейчас у нас, вообще, прекрасная ситуация. Больших рисков нет. Например, я доллары не покупаю. Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне", - добавил Милованов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.