https://ria.ru/20211219/investitsii-1764473449.html

Экс-министр Украины рассказал о "бегстве" инвестиций из страны

Экс-министр Украины рассказал о "бегстве" инвестиций из страны - РИА Новости, 19.12.2021

Экс-министр Украины рассказал о "бегстве" инвестиций из страны

Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:11

2021-12-19T22:11

2021-12-19T22:12

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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что инвесторы понемногу начинают выводить деньги с Украины на фоне неопределенности в стране и нагнетания ситуации.По его словам, в краткосрочной перспективе никаких больших рисков для Украины нет, на сегодняшний день Национальный банк страны контролирует ситуацию и имеет достаточно зарезервированных средств."Резервы Нацбанка сейчас в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году, когда были похожие ситуации и даже намного хуже. Национальный банк после 2015 года стабилизировал ситуацию. И сейчас у нас, вообще, прекрасная ситуация. Больших рисков нет. Например, я доллары не покупаю. Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне", - добавил Милованов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211219/kongressmeny-1764470171.html

https://ria.ru/20211219/miting-1764459792.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, инвестиции, тимофей милованов, россия