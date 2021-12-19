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В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии, сообщили СМИ
В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2021
В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии, сообщили СМИ
Экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе задержали в Берлине, сообщает грузинская телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:45
2021-12-19T19:45
2021-12-19T19:45
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ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе задержали в Берлине, сообщает грузинская телекомпания "Мтавари архи".Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября до 11 ноября 2012 года, его назначил Михаил Саакашвили, который тогда был президентом страны."Бывший начальник Генштаба Каландадзе задержан в Германии. Его задержали в Берлине по запросу властей Грузии", - информирует телекомпания.Мотив задержания пока не известен, однако против Каландадзе на родине в 2012 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении служебных полномочий. Сам Каландадзе в последние годы работает на Украине. Вместе с небольшой группой грузинских военных он приехал на Украину летом 2014 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, берлин (город), грузия, михаил саакашвили
В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии, сообщили СМИ
"Мтавари архи": в Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии Каландадзе