https://ria.ru/20211219/garantii-1764457916.html

Позиция США будет решающей в НАТО по вопросу о гарантиях, заявили в МИД

Позиция США будет решающей в НАТО по вопросу о гарантиях, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2021

Позиция США будет решающей в НАТО по вопросу о гарантиях, заявили в МИД

Позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям РФ о гарантиях безопасности, например, по отмене решения Бухарестского саммита альянса 2008 года,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T18:21

2021-12-19T18:21

2021-12-19T18:25

в мире

сша

сергей рябков

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. Позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям РФ о гарантиях безопасности, например, по отмене решения Бухарестского саммита альянса 2008 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, то, конечно, позиция США будет определяющей", - сказал Грушко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Ключевой элемент – это, конечно, стратегический разговор с США. Об этом мы объявили. Более того, мы объявили о том, что у нас готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, которое мы передали американцам", - пояснил он."Речь идет о двустороннем соглашении, которое имеет ключевой характер. Это ось, на которую могут нанизываться какие-то другие договоренности. Естественно, мы исходим из того, как договаривались президент (США Джо) Байден и президент (России Владимир) Путин, что мы вступим в диалог по всем этим вопросам, связанным с взаимными озабоченностями", - сказал Грушко журналистам.НАТО не контактировала с Москвой в ответ на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил Александр Грушко."Было заявление. Вот и все", - сказал Грушко журналистам.Предложения России о гарантиях безопасности не содержат никакой скрытой повестки, Москва хочет прямого разговора, заявил Александр Грушко.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/germaniya-1764457644.html

https://ria.ru/20211219/nato-1764450429.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/poroshenko-1764426726.html

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в мире, сша, сергей рябков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия