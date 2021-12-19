18:21 19.12.2021 (обновлено: 18:25 19.12.2021)
Позиция США будет решающей в НАТО по вопросу о гарантиях, заявили в МИД
МИД: позиция США будет решающей в НАТО по проекту России о гарантиях безопасности
СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. Позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям РФ о гарантиях безопасности, например, по отмене решения Бухарестского саммита альянса 2008 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, то, конечно, позиция США будет определяющей", - сказал Грушко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Ключевой элемент – это, конечно, стратегический разговор с США. Об этом мы объявили. Более того, мы объявили о том, что у нас готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, которое мы передали американцам", - пояснил он.
"Речь идет о двустороннем соглашении, которое имеет ключевой характер. Это ось, на которую могут нанизываться какие-то другие договоренности. Естественно, мы исходим из того, как договаривались президент (США Джо) Байден и президент (России Владимир) Путин, что мы вступим в диалог по всем этим вопросам, связанным с взаимными озабоченностями", - сказал Грушко журналистам.
НАТО не контактировала с Москвой в ответ на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил Александр Грушко.
"Было заявление. Вот и все", - сказал Грушко журналистам.
Предложения России о гарантиях безопасности не содержат никакой скрытой повестки, Москва хочет прямого разговора, заявил Александр Грушко.
"Да нет, они как раз составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные. Но мы исходим из того, что сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами - это просто не работает, что надо просто сесть и поговорить. Вот наши интересы", - сказал Грушко журналистам.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.