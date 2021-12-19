https://ria.ru/20211219/festival-1764456073.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор" - РИА Новости, 19.12.2021
Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго Всероссийского фестиваля бардовской песни "Покровский собор" и назвал песни жанра, в котором... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:58
2021-12-19T17:58
2021-12-19T17:58
культура
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго Всероссийского фестиваля бардовской песни "Покровский собор" и назвал песни жанра, в котором они поют, искренними и идущими от сердца.Путин также выразил убеждение, что фестиваль станет настоящим праздником дружбы и творческого общения, а также подарит его участникам возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство."Ваш интересный, содержательный проект достойно продолжает замечательные традиции этого самобытного, поистине уникального музыкально-поэтического жанра", - сказал президент.В завершение приветствия Путин пожелал участникам фестиваля успехов и всего наилучшего.
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владимир путин, новости культуры
Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор"
Путин поприветствовал участников фестиваля бардовой песни "Покровский собор"