https://ria.ru/20211219/festival-1764456073.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор" - РИА Новости, 19.12.2021

Путин поприветствовал участников фестиваля "Покровский собор"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго Всероссийского фестиваля бардовской песни "Покровский собор" и назвал песни жанра, в котором... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:58

2021-12-19T17:58

2021-12-19T17:58

культура

владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго Всероссийского фестиваля бардовской песни "Покровский собор" и назвал песни жанра, в котором они поют, искренними и идущими от сердца.Путин также выразил убеждение, что фестиваль станет настоящим праздником дружбы и творческого общения, а также подарит его участникам возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство."Ваш интересный, содержательный проект достойно продолжает замечательные традиции этого самобытного, поистине уникального музыкально-поэтического жанра", - сказал президент.В завершение приветствия Путин пожелал участникам фестиваля успехов и всего наилучшего.

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владимир путин, новости культуры