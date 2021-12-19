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Религия
https://ria.ru/20211219/festival-1764408770.html
В Москве пройдет битва за гран-при фестиваля "Покровский собор"
В Москве пройдет битва за гран-при фестиваля "Покровский собор" - РИА Новости, 19.12.2021
В Москве пройдет битва за гран-при фестиваля "Покровский собор"
Финальная битва за гран-при Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" пройдет в воскресенье, в день праздника святителя Николая Чудотворца, в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T00:57
2021-12-19T00:57
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Всероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор" Финальная битва за гран-при Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" пройдет в воскресенье, в день праздника святителя Николая Чудотворца, в Московском Гостином дворе, сообщили РИА Новости организаторы."Покровский собор" - крупнейший фестиваль авторской песни, который проходит в концертном зале: Гостиный двор вмещает до восьми тысяч зрителей. Название фестиваля свидетельствует не только о близости к месту его проведения исторического собора Покрова Пресвятой Богородицы, но и о глубоком философско-религиозном смысле. Как пояснил РИА Новости член жюри, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, "фестиваль призван объединить разные направления современной авторской песни, что соответствует принципу соборности" (одному из главных принципов православия). Кроме того, в народном сознании Покров - это защита и помощь Божия.Среди громких имён в лонг-листе финалистов – Алина Симонова (Москва), группа "Медвежий Угол" (Казань), Александр Баль (Белоруссия), Никита Дорофеев (Нижний Новгород), "Дефекты речи" (Санкт-Петербург), Алексей Вдовин (Чехов). Всего же, по словам директора "Покровского собора" Станислава Селиванова, за три месяца отборочного тура на фестиваль поступило 676 творческих работ из 37 российских регионов, а также из Белоруссии, Германии, Швеции. Из них в лонг-лист основной номинации, авторской песни, был отобран 51 финалист. Кроме того, в номинации "Детское творчество" (до 14 лет) - 12 юных исполнителей и ансамблей, в номинации "Поэзия" - 26 авторов. И шанс победить есть у каждого из десятков финалистов.Во время выступлений музыкантов 19 декабря в Гостином дворе жюри выберет 8 супер-финалистов - участников битвы за Гран-при, которая состоится этим же вечером. Организаторы "Покровского собора" относятся с огромным уважением "как к представителям классической авторской песни, так и к тем, кто работает на стыке жанров, не боясь экспериментов", отметил художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков.Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Победитель, занявший первое место, получит 350 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 250 тысяч рублей, за третье место – 150 тысяч рублей. Остальные участники битвы за Гран-при получат по 50 тысяч рублей.Приветствовать финалистов будут музыкант, продюсер и режиссёр Стас Намин и его группа "Цветы", культовый среди любителей военной авторской песни ВИА "Голубые береты", обладатель национальной общественной премии в области авторской песни "Благодарность" Вадим Егоров, автор, чьи песни исполняли Алла Пугачёва, Любэ, София Ротару, - Александр Шаганов, солистка групп "Кукуруза", "ГрАссМейстер" Ирина Сурина, автор песен ко многим спектаклям Александр Суханов. В гала-концерте также примут участие победители прошлогоднего конкурса Роман Филиппов и лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков, ансамбль "Тибитет" и председатель жюри, мэтр авторской песни Александр Мирзаян.Пригласительные билеты на фестиваль доступны бесплатно на его официальном сайте.
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РИА Новости
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общество, белоруссия, москва, россия
00:57 19.12.2021
 
В Москве пройдет битва за гран-при фестиваля "Покровский собор"

В Москве пройдет финальная битва за гран-при Всероссийского фестиваля "Покровский собор"

© Ольга ЛипичФестиваль "Покровский собор" в Гостином дворе
Фестиваль Покровский собор в Гостином дворе
© Ольга Липич
Читать ria.ru в
Всероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор" Финальная битва за гран-при Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" пройдет в воскресенье, в день праздника святителя Николая Чудотворца, в Московском Гостином дворе, сообщили РИА Новости организаторы.
"В день, когда Церковь прославляет одного из самых дорогих сердцу русского человека святого – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, рад приветствовать всех вас, собравшихся из разных уголков России в первопрестольном граде на Втором Всероссийском фестивале авторской песни "Покровский собор". Это мероприятие объединяет сотни талантливых людей всех возрастов, дает им возможность продемонстрировать уровень музыкального и поэтического мастерства, содействует творческому росту исполнителей, популяризует многие добрые культурные традиции нашей страны", - обратился к организаторам, участникам и гостям фестиваля председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
"Покровский собор" - крупнейший фестиваль авторской песни, который проходит в концертном зале: Гостиный двор вмещает до восьми тысяч зрителей. Название фестиваля свидетельствует не только о близости к месту его проведения исторического собора Покрова Пресвятой Богородицы, но и о глубоком философско-религиозном смысле. Как пояснил РИА Новости член жюри, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, "фестиваль призван объединить разные направления современной авторской песни, что соответствует принципу соборности" (одному из главных принципов православия). Кроме того, в народном сознании Покров - это защита и помощь Божия.
Среди громких имён в лонг-листе финалистов – Алина Симонова (Москва), группа "Медвежий Угол" (Казань), Александр Баль (Белоруссия), Никита Дорофеев (Нижний Новгород), "Дефекты речи" (Санкт-Петербург), Алексей Вдовин (Чехов). Всего же, по словам директора "Покровского собора" Станислава Селиванова, за три месяца отборочного тура на фестиваль поступило 676 творческих работ из 37 российских регионов, а также из Белоруссии, Германии, Швеции. Из них в лонг-лист основной номинации, авторской песни, был отобран 51 финалист. Кроме того, в номинации "Детское творчество" (до 14 лет) - 12 юных исполнителей и ансамблей, в номинации "Поэзия" - 26 авторов. И шанс победить есть у каждого из десятков финалистов.
© Фото предоставлено организаторами фестиваляВсероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор"
Всероссийский фестиваль авторской песни Покровский собор стартует 1 сентября
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
Всероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор". Архивное фото
Во время выступлений музыкантов 19 декабря в Гостином дворе жюри выберет 8 супер-финалистов - участников битвы за Гран-при, которая состоится этим же вечером. Организаторы "Покровского собора" относятся с огромным уважением "как к представителям классической авторской песни, так и к тем, кто работает на стыке жанров, не боясь экспериментов", отметил художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков.
Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Победитель, занявший первое место, получит 350 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 250 тысяч рублей, за третье место – 150 тысяч рублей. Остальные участники битвы за Гран-при получат по 50 тысяч рублей.
Приветствовать финалистов будут музыкант, продюсер и режиссёр Стас Намин и его группа "Цветы", культовый среди любителей военной авторской песни ВИА "Голубые береты", обладатель национальной общественной премии в области авторской песни "Благодарность" Вадим Егоров, автор, чьи песни исполняли Алла Пугачёва, Любэ, София Ротару, - Александр Шаганов, солистка групп "Кукуруза", "ГрАссМейстер" Ирина Сурина, автор песен ко многим спектаклям Александр Суханов. В гала-концерте также примут участие победители прошлогоднего конкурса Роман Филиппов и лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков, ансамбль "Тибитет" и председатель жюри, мэтр авторской песни Александр Мирзаян.
Пригласительные билеты на фестиваль доступны бесплатно на его официальном сайте.
 
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