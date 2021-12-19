https://ria.ru/20211219/evropa-1764458099.html
В МИД заявили о полной зависимости Европы от НАТО
В МИД заявили о полной зависимости Европы от НАТО - РИА Новости, 19.12.2021
В МИД заявили о полной зависимости Европы от НАТО
Заявление Евросоюза о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах означает, что в сфере военной безопасности Евросоюз... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:23
2021-12-19T18:23
2021-12-19T18:24
в мире
сша
сергей рябков
александр грушко
евросоюз
обсе
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СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. Заявление Евросоюза о готовности обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах означает, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС в ответ на предложения России по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ."Эти заявления Евросоюза означают лишь одно, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее независимыми от США, не находят практического воплощения", - сказал Грушко журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
https://ria.ru/20211219/nato-1764425743.html
https://ria.ru/20211218/mid-1764401304.html
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в мире, сша, сергей рябков, александр грушко, евросоюз, обсе
18:23 19.12.2021 (обновлено: 18:24 19.12.2021)
В МИД заявили о полной зависимости Европы от НАТО
Замглавы МИД Грушко заявил о полной зависимости Европы от НАТО