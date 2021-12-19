https://ria.ru/20211219/ekonomika-1764408352.html

Эксперт рассказал, каких изменений в экономике ждать в 2022 году

Эксперт рассказал, каких изменений в экономике ждать в 2022 году - РИА Новости, 19.12.2021

Эксперт рассказал, каких изменений в экономике ждать в 2022 году

Скорее всего в следующем году стоит ждать замедления роста цен на сырье и ускорения инфляции в сфере услуг, рассказал агентству "Прайм" директор региональной... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T03:13

2021-12-19T03:13

2021-12-19T03:13

экономика

россия

бкс мир инвестиций

григорий сосновский

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Скорее всего в следующем году стоит ждать замедления роста цен на сырье и ускорения инфляции в сфере услуг, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.В 2021 году из-за вливания денег в экономику и ожиданий ее открытия произошел взрывной рост спроса на ресурсы (предложение которых из-за локдаунов и разрывов цепочек поставок снизилось). В итоге сталь выросла на 70+ процентов за год, коксующийся уголь — на 74,5 процентов, природный газ — на 57,5 процентов, объясняет эксперт. Однако дальше такой рост будет уже маловероятным.С выравниванием рынка ожидается открытие сектора услуг, куда перетечет большая часть капитала, следуя за отложенным спросом. Поскольку из-за локдаунов количество компаний в этой сфере снизилось, то можно ожидать снижение предложения при высоком спросе и, соответственно, рост цен, полагает Сосновский.

https://ria.ru/20211217/inflyatsiya-1764226609.html

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экономика, россия, бкс мир инвестиций, григорий сосновский