https://ria.ru/20211219/dtp-1764413225.html

В ДТП в Якутии пострадали шесть человек

В ДТП в Якутии пострадали шесть человек - РИА Новости, 19.12.2021

В ДТП в Якутии пострадали шесть человек

На автодороге "Лена" в Якутии столкнулись две иномарки, в результате шесть человек травмировались, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T07:53

2021-12-19T07:53

2021-12-19T11:47

происшествия

дтп

якутск

алданский район

россия

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ЯКУТСК, 19 дек — РИА Новости. На автодороге "Лена" в Якутии столкнулись две иномарки, в результате шесть человек травмировались, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.Авария произошла в субботу в 21:50 (15:50 мск) на 662-м километре трассы в Алданском районе. Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ipsum."В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнями безопасности, в такой серьезной аварии удалось избежать человеческих жертв", — подчеркнули в ведомстве. В выходные температура воздуха в Якутске опустилась до минус 47 градусов, в некоторых районах республики — ниже 50 градусов мороза.Госавтоинспекция попросила жителей по возможности воздержаться от дальних поездок.

https://ria.ru/20211219/dtp-1764411812.html

якутск

алданский район

россия

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происшествия, дтп, якутск, алданский район, россия