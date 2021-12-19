https://ria.ru/20211219/dombay-1764448177.html
В Домбае почти сто гостиниц и более 25 жилых домов остались без света
В Домбае почти сто гостиниц и более 25 жилых домов остались без света - РИА Новости, 19.12.2021
В Домбае почти сто гостиниц и более 25 жилых домов остались без света
Почти 100 гостиниц и более 25 жилых домов остались без света в Домбае в Карачаево-Черкесии из-за падения дерева на линию электропередачи, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:21
2021-12-19T16:21
2021-12-19T16:43
туризм
происшествия
домбай
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Почти 100 гостиниц и более 25 жилых домов остались без света в Домбае в Карачаево-Черкесии из-за падения дерева на линию электропередачи, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Карачаево-Черкесская Республика, населенный пункт Домбай, в результате порыва на ВЛ-110 кВ (падение дерева) произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек, канатная дорога работает на спуск", - говорится в сообщении.Уточняется, что в данный момент производятся аварийно-спасательные работы.
домбай
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происшествия, домбай, туризм
16:21 19.12.2021 (обновлено: 16:43 19.12.2021)
В Домбае почти сто гостиниц и более 25 жилых домов остались без света
Почти сто гостиниц и более 25 жилых домов остались без света в Домбае из-за аварии на ЛЭП