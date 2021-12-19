https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html

Вдова погибшего дипломата Карлова рассказала, каким был ее муж

Вдова погибшего дипломата Карлова рассказала, каким был ее муж - РИА Новости, 19.12.2021

Вдова погибшего дипломата Карлова рассказала, каким был ее муж

Вдова российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего пять лет назад, накануне трагической даты поделилась с РИА Новости воспоминаниями о муже. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T08:12

2021-12-19T08:12

2021-12-19T16:53

анкара

египет

владимир путин

мгимо

фетхуллах гюлен

андрей карлов

убийство российского посла в анкаре

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вдова российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего пять лет назад, накануне трагической даты поделилась с РИА Новости воспоминаниями о муже.Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.Президент Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно.Обвинения в организации убийства российского дипломата предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену. Он отрицает свою причастность.В марте суд Анкары вынес приговор по этому делу. Пять человек приговорили к пожизненному заключению. Еще восемь получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела девяти других обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.Профессия дипломатаМарина Карлова рассказала, что ее муж Андрей Геннадьевич Карлов родился в семье дипломата, его отец был африканистом и у него было две заграничных командировки: в Египет и на Занзибар."На Занзибаре для отца Андрея был тяжелый климат, и когда он вернулся оттуда, то практически сразу умер от сердечного приступа. Ему тогда было 37 лет, а его сыну — 14. Андрею пришлось сразу повзрослеть и стать главой семьи. Его мама рассказывала, что сын стал выполнять дома всю мужскую работу, приносил тяжелые продукты из магазина. При этом он хорошо учился. В аттестате у него было всего две четверки, остальные пятерки. Конечно, он хотел продолжить дело отца. Он поступил в МГИМО, его распределили на корейский язык, направили в МИД, и его первой командировкой стала КНДР. Это удивительная для нас страна", — рассказала Карлова.Она отметила, что ее семья очень полюбила эту страну. "Мы полюбили ее людей, природу, местную еду. В общей сложности мы провели там 16 лет. После КНДР была командировка в Турцию. Эту страну мы тоже полюбили. Турецкие граждане всегда относились к нам с большой теплотой. В каждой из командировок у нас появились близкие друзья, с кем-то мы познакомились еще в 1976 году, во время первой командировки, и мы дружим до сих пор. И все эти пять лет, с момента гибели и до сих пор наши друзья меня очень поддерживают, я им благодарна за это", — отметила собеседница.Она добавила, что ее муж был очень скромным человеком и направлял все свои усилия на защиту интересов Родины. "Есть дело — Родину защищать, а профессия дипломата заключается в том, чтобы защищать интересы своей Родины. И Андрей стремился внести свою лепту в это дело", — заключила Карлова.Увлеченный коллекционерПри этом, помимо работы, у Андрея Карлова было множество увлечений. Он очень любил музыку, в том числе классическую, собирал марки и оловянных солдатиков."Мы познакомились, когда ему было 19, а мне 18, и уже тогда он собирал марки, очень много рассказывал мне об этом, тщательно изучал филателию. Позже он начал коллекционировать оловянных солдатиков. И к этому увлечению он тоже подошел тщательно, он их систематизировал, записывал, все это ему очень нравилось", — вспоминает Карлова.По ее словам, коллекции марок и солдатиков она бережно хранит. "Для внука Матвея, ему сейчас шесть. У меня еще есть внучка Ульяна, в этом году она пошла в первый класс", — уточнила вдова.Невозможно поверитьВ пятую годовщину гибели дипломата в московском храме Двенадцати апостолов в Ховрино пройдет панихида, после которой родные и друзья Карлова, включая его вдову, сестру и 90-летнюю маму, отправятся на кладбище, где похоронен посол, чтобы почтить его память.Собеседница призналась, что за ходом расследования убийства она не следит, поскольку для нее это очень тяжело."Все полномочия по участию в деле я передала сотрудникам нашего российского посольства в Турции. Представитель посольства участвовал в заседаниях, потому что для меня это было слишком тяжело. Еще когда было первое заседание, мне предложили прилететь в Турцию, чтобы поучаствовать, но я отказалась, не смогла. И я стараюсь не бывать в Анкаре. Я бываю в Турции по общественным делам, эту страну я люблю, но в Анкаре мне тяжело. Однажды я все же поехала туда, и у меня тогда случился нервный срыв, всю обратную дорогу я проплакала. И пока я не готова морально приезжать в этот город", — поделилась женщина.Карлова также рассказала, что гибель мужа — печальная страница в истории дипломатии, о которой нельзя забыть, чтобы ничего подобного больше не произошло."Посольство России в Анкаре находится на улице Андрея Карлова, это, конечно, большая честь для нашей семьи, что в честь него была названа улица. Мой муж многое отдал за три года его службы в Турции, для того чтобы отношения между нашими странами были сохранены на хорошем уровне. И то, что произошло убийство посла в Турции, это запредельное событие в мире дипломатии. Но я очень рада, что Россия и Турция, и руководители наших стран нашли компромиссные решения, не поддались на провокации и не просто сохранили отношения, но даже улучшили их. О произошедшем забыть нельзя. Я так говорю не потому, что он мой муж. Это печальная страница в истории дипломатии, но об этом нужно помнить, чтобы ничего подобного не повторилось", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20211219/delo-1764185894.html

https://ria.ru/20211219/karlov-1764412424.html

https://ria.ru/20211219/tsentry-1764410584.html

https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html

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анкара, египет, владимир путин, мгимо, фетхуллах гюлен, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре, россия