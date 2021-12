https://ria.ru/20211219/deti-1764432723.html

Выбор РИА Новости: звездные дети 2021 года

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй год пандемии коронавируса отметился настоящим бэби-бумом среди зарубежных и российских знаменитостей. Уходящий год для многих звездных семей ознаменовался рождением первенцев: это событие произошло в семьях актеров Натали Дормер и Дэвида Оукса, Кита Харрингтона и Роуз Лесли, Маколея Калкина и Бренды Сонг, впервые стала матерью модель Наоми Кэмпбэл, первый ребенок родился в семье актрисы Паулины Андреевой и кинорежиссера Федора Бондарчука, впервые мамой стала актриса Елизавета Арзамасова.Сразу четверо правнуков родились в уходящем году у британской королевы Елизаветы I, в том числе второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл.Устойчивым остается тренд на многодетность, и здесь есть свои чемпионы: в седьмой раз стал отцом британский премьер Борис Джонсон, в шестой - голливудский актер Алекс Болдуин и российский музыкант Алексей Кортнев, в пятый раз - шотландский актер Юэн Макгрегор и российский актер Сергей Безруков.Родились малыши в семьях Скарлет Йоханссон, Галь Гадот, Дженнифер Лав Хьюитт, Ольги и Татьяны Арнтгольц. Радовались рождению детей в семьях Конора Макгрегора, Игоря Акинфеева, Татьяны Волосожар и Максима Транькова.Королевская семьяВ уходящем году сразу несколько правнуков родилось у британской королевы Елизаветы II.В феврале внучка королевы Елизаветы II принцесса Эжени родила сына. Это первенец принцессы Эжени и Джека Бруксбэнка и первый внук принца Эндрю и его бывшей жены Сары. Принцесса Эжени, младшая дочь герцога Йоркского – среднего сына королевы и принца Филипа. Девятый правнук королевы получил имя Август Филип Хоук Бруксбэнк.В марте у Елизаветы II родился еще один правнук: внучка королевы Зара Тиндалл родила своего третьего ребенка, мальчика назвали Лукас Филип Тиндалл. Зара Тиндалл – дочь принцессы Анны, олимпийская медалистка в конном спорте. У Тиндаллов есть две дочери – семилетняя Миа и двухлетняя Лена.В уходящем году второй ребенок родился у принца Гарри и Меган Маркл: в июне на свет появилась дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Девочку назвали в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II: маленькая принцесса Елизавета не могла выговорить свое имя, и в итоге "Лилибет" стало ее семейным прозвищем. Второе имя - Диана - родители девочки выбрали, чтобы воздать дань уважения ее покойной бабушке - принцессе Уэльской Диане.Би-би-си со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила, что Гарри и Меган назвали дочь Лилибет, не спросив королеву. Принц, видимо, опасаясь нового витка семейных и PR-проблем, решил положить конец этим слухам."Герцог поговорил с семьей, прежде чем делать объявление (о рождении дочери – ред.), причем его бабушка была первым членом семьи, которому он позвонил. Во время разговора он сказал, что надеется назвать дочь Лилибет в ее честь. Если бы она не поддержала это, они не назвали бы ребенка так", - говорится в заявлении официального представителя Гарри и Меган, которые живут теперь в Калифорнии.Пополнение и в семье еще одной внучки Елизаветы II - принцессы Беатрис: в сентябре она родила девочку, и королева стала прабабушкой в 12-й раз. Беатрис – старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю. Принцесса Йоркская вышла замуж за бизнесмена Эдоардо Моцци летом прошлого года, у ее супруга есть сын от бывшей возлюбленной. Малышку назвали Сиенной Элизабет Мапелли Моцци.Во второй раз стала мамой в уходящем году младшая сестра герцогини Кэмбриджской Пиппа Миддлтон: в марте на свет появилась девочка, получившая имя Грейс Элизабет Джейн. У Пиппы Миддлтон и ее супруга Джеймса Мэттьюса уже есть сын Артур.Впервые родителиМногих уходящий год порадовал рождением первенцев. Впервые в уходящем году стала мамой британская актриса, звезда сериалов "Игра престолов" и "Тюдоры" Натали Дормер, родив дочь от своего возлюбленного - актера Дэвида Оукса. Девочка родилась в январе, что для многих поклонников актрисы стало сюрпризом, поскольку карантин помог Дормер сохранить свою беременность в тайне."Это было идеальным решением во время пандемии — забеременеть и родить ребенка. Возможно, я немного говорю штампами. Думаю, через 30 лет дочка будет сидеть в баре и говорить: "Я ребенок эпохи ковида", - рассказала актриса в подкасте That's After Life!.В феврале актеры популярного сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями, у них родился сын, сообщало издание Page Six. Пару заметили на прогулке с малышом в Лондоне, позже представитель Харингтона подтвердил изданию, что у пары родился сын, и они "очень-очень счастливы".В марте родился сын у кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой."Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 года", - написала Андреева в своем блоге в Instagram под фотографией, где она запечатлена в положении.У Бондарчука уже есть двое взрослых детей от первой жены Светланы – сын Сергей и дочь Варвара. Для Андреевой это первый ребенок.Впервые стали родителями модель Эмили Ратаковски и ее супруг актер Себастьян Беар-Макклард, их сын появился на свет в марте. О радостном событии Ратаковски сообщила в Instagram"Сильвестр Аполло (Sylvester Apollo) присоединился к нам. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - написала модель под своим фото, где она держит новорожденного на руках.Первенец родился и у американской актрисы Эммы Стоун и ее супруга режиссера Дэйва Маккэри. Скрытная пара не афишировала предстоящее событие, и о рождении ребенка стало известно не сразу, а его пол и имя стали известны еще позже. Стоун родила девочку, которую назвала Луиз Джин, как писали СМИ - в честь своей прабабушки.Впервые родителями в этом году стали и звезда фильма "Один дома" актер Маколей Калкин и его подруга актриса Бренда Сонг. Сын пары родился в апреле, при этом счастливые родители решили назвать его именем, которое принято считать женским - Дакота, в честь погибшей в 2008 году сестры Калкина. Пара готовилась к родительству: ранее в интервью изданию Esquire Калкин рассказывал о своих планах."...Мы с Брендой хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле. Высчитываем дни, смотрим на время", - поделился он.В мае супермодель Наоми Кэмпбэлл сообщила, что стала мамой."Красивый маленький подарок судьбы выбрал меня в качестве своей матери. Я так горда иметь эту нежную душу в своей жизни, нет слов, чтобы описать ту связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел", - написала Кэмпбэлл в Instagram.На опубликованном фото модель отметила аккаунт своей матери. Никаких подробностей рождения девочки она не сообщила. Топ-модель впервые стала мамой в 50 лет. Ранее в интервью СМИ Кэмпбэл говорила, что возраст - не помеха материнству, и благодаря науке она сможет стать матерью когда захочет. Имя малышки счастливая мама пока не раскрывает.Первый ребенок родился и в семье актрисы Эми Россум и сценариста и режиссера Сэма Эсмейла. О рождении дочери Россум сообщила в мае Instagram, сопроводив сообщение фотографиями в период беременности. Фото малышки появилось в соцсети гораздо позже, пара предпочла пока не сообщать никаких подробностей широкой публике.Первый ребенок родился в августе в семье актрисы Елизаветы Арзамасовой и чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Авербуха. О рождении мальчика Арзамасова сообщила в Instagram, сопроводив первый семейный снимок с малышом подписью "счастье". Позже она опубликовала еще несколько фото и чуть подробнее рассказала о событии. Мальчика назвали Львом. Для 26-летней актрисы это первый ребенок, у 47-летнего Авербуха есть 17-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой, как писали СМИ, с подросткового возраста он живет с отцом.Актриса Эмбер Херд, бывшая супруга Джонни Деппа в этом году впервые стала мамой. О рождении дочери она написала в Instagram, опубликовав свое фото с новорожденной на руках. Херд рассказала, что желание стать матерью пришло к ней четыре года назад, но она "хотела сделать это на своих условиях"."Сейчас я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных сторон нашей судьбы. Я надеюсь, что мы придем к тому времени, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь детскую кроватку. Часть меня отстаивает право на личную жизнь, которая никого не касается. Но я понимаю, что моя работа требует контроля и в этом вопросе. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало всей моей оставшейся жизни", - написала актриса.Имя отца ребенка она пока не озвучивала. Западные СМИ писали о том, что Херд воспользовалась услугами суррогатной матери после того, как врачи сказали, что она не сможет выносить ребенка сама.Впервые стали родителями актеры Иван Янковский и Диана Пожарская, у пары родился сын. Мальчика назвали Олегом - в честь его знаменитого прадеда, полным тезкой которого он является. О событии молодые родители рассказали в Instagram, но на опубликованных снимках лицо малыша было закрыто смайликом."Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!" - написала под фото Диана,Три и большеБританский премьер Борис Джонсон вновь подтвердил звание многодетного отца: в декабре у него и его супруги Кэрри родилась дочь, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя пары. Это седьмой ребенок британского премьера. Девочку назвали Роми Айрис Шарлоттой.У пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред. Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон ранее подтверждал, что у него шестеро детей.Шестой ребенок появился в этом году в семье голливудского актера Алека Болдуина и его жены Хиларии. У пары родилась девочка, как рассказала Хилария в Instagram, ее назвали Люсией. Младший ребенок 62-летнего артиста и его 37-летней супруги родился всего спустя шесть месяцев после рождения предыдущего малыша, что у широкой общественности вызвало вопросы. Позже СМИ со ссылкой на знакомых пары написали, что младшую дочь паре родила суррогатная мать, к услугам которой семья прибегла после двух выкидышей у Хиларии.При этом пара не отчаивалась, супруге артиста удалось забеременеть самостоятельно и на свет появился пятый ребенок - сын, которого назвали Эду. А уже спустя шесть месяцев на свет появилась Люсия."Мы так влюблены в нашу дочь Люсию. Ты так похожа на своих братьев и сестру, просто воплощение нашей мечты", - написала Хилария под фото младшей дочери.Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в уходящем году стал отцом в шестой раз: у него и его супруги гимнастки Амины Зариповой родилась дочь Агафья. Это четвертый ребенок в семье - у пары есть сыновья Арсений и Афанасий и дочь Аксинья. Также у музыканта есть двое взрослых сыновей: Артемий - от певицы Ирины Богушевской, Никита - от телеведущей Елены Ланской.Пятый ребенок родился в семье шотландского актера Юэна Макгрегора, актриса Мэри Элизабет Уинстед родила сына. Это первый совместный ребенок пары. Об этом событии рассказала старшая дочь Макгрегора Клара."Добро пожаловать в этот мир, мой маленький брат. Поздравляю своего папу и Мэри – это огромный подарок", – написала Клара в Instagram под снимками, на которых держит младшего брата на руках.Как пишет Hello!, многих удивил этот факт, поскольку раньше СМИ цитировали резкие высказывания Клары в адрес новой возлюбленной ее отца. Четверо старших детей Магкрегора - от первого брака с Ив Мавракис. Помимо старшей Клары, в этих отношениях также родились дочери Эстер Роуз и Анук, а также была удочерена девочка Джамилян из Монголии.Среди родителей-рекордсменов этого года и российский актер Сергей Безруков, который стал отцом в пятый раз."Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", - подписал актер фото с супругой и новорожденным в Instagram.Ребенок стал третьим общим ребенком Безрукова и его супруги Анны Матисон. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.Четвертый ребенок появился в семье модели Елены Перминовой и бизнесмена Александра Лебедева: у пары родился сын Александр."Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька! 15.05.2021. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и света. Для меня большая честь пройти это приключение вместе", - написала Перминова в Instagram под фото из родильной палаты, где она запечатлена с новорожденным и супругом.У пары уже есть сыновья Никита и Егор и дочь Арина.Основательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова в марте в третий раз стала мамой. Для супруга Жуковой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса это первый ребенок. У пары родился сын, мальчика назвали Филиппом в честь деда. У Жуковой уже есть двое детей от брака с российским бизнесменом Романом Абрамовичем - сын Аарон Александр и дочь Лея.В марте актриса Хилари Дафф и ее супруг, музыкант группы The Come Clean Мэттью Кома, стали родителями во второй раз - у пары родилась дочь."Мэй Джеймс Бейр", мы любим тебя!", - написала Дафф в Instagram под фото вокруг родильного бассейна, где запечатлена вся семья, включая новорожденную.У Дафф и Кома уже есть дочь Бэнкс. Для актрисы это уже третий ребенок - она воспитывает сына Луку от первого брака.Третий ребенок родился в семье певца Валерия Меладзе и певицы и телеведущей Альбины Джанабаевой, девочку назвали Агатой. У пары уже есть двое детей - сыновья Константин и Лука. Для Меладзе этот ребенок стал шестым - у певца есть трое дочерей от первого брака.В третий раз стал отцом в этом году певец Витас - у него родилась дочь Алиса. О событии артист рассказал 1 июня, в День защиты детей, опубликовав в Instagram короткое видео, где он гуляет с малышкой на руках. Витас и его супруга Светлана Гранковская уже воспитывают дочь Аллу и сына Максима.Вновь мамой стала российская актриса Агния Дитковските: у нее и ее супруга Богдана Панченко родился первый общий ребенок. Пол и имя младенца, родившегося в ноябре, пара не спешит обнародовать. По данным СМИ, это третий ребенок Дитковските: артистка воспитывает сына от брака с актером Алексеем Чадовым, также сообщалось и о рождении другого ребенка, отец которого не назывался. При этом актриса никак не комментировала эти слухи и не публиковала фото этого ребенка.В семье израильской актрисы Галь Гадот в этом году также родился третий ребенок - дочка Даниэлла. У Гадот и ее супруга бизнесмена Ярона Версано уже есть две дочери - Альма и Майя. Актриса поделилась радостным событием в Instagram, опубликовав семейное фото."Моя прекрасная семья! Невозможно быть более благодарной и счастливой (и усталой). Мы все так счастливы приветствовать Даниэллу в нашей семье! Желаю всем вам любви и здоровья", - написала она под фото.У американской актрисы Дженнифер Лав Хьюитт тоже родился третий ребенок, мальчика назвали Айдан Джеймс. У актрисы и ее супруга актера Брайана Халиссея уже есть дочь Отэм и сын Аттикус.Вновь стал отцом в этом году музыкант Сергей Шнуров - у него и его супруги Ольги Абрамовой родился сын. Это первый сын пары, но у музыканта есть двое детей от предыдущих отношений - дочь Серафима и сын Аполлон.Второй малышСнова стала мамой в уходящем году американская актриса Скарлет Йоханссон: у нее и ее супруга комика Колина Жоста родился сын, которого назвали Космо. Это первый общий ребенок супругов, у Йоханссон также есть дочь Роуз."Окей, окей, у нас ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", - написал Жост в Instagram.Второй ребенок родился и у российской певицы Кети Топурия - она родила сына, которого назвали Адам. Для нее и ее супруга бизнесмена Льва Деньгова это первый общий ребенок. У певицы есть дочь от первого брака, у Деньгова - двое детей от первого брака. В Instagram Топурия опубликовала несколько трогательных фотографий - на первую попали пяточки новорожденного, на другой фотографии она запечатлена с малышом на руках.Телеведущий Дмитрий Шепелев в этом году стал отцом во второй раз - у него и его невесты дизайнера Екатерины Тулуповой родился сын. Это их первый общий ребенок, при этом у Дмитрия есть сын Платон от певицы Жанны Фриске, а Тулуповой есть дочь Лада от первого брака. Имя малыша родители обнародовать не спешили, Шепелев предложил своим подписчикам в Instagram угадать имя младенца, написав лишь, что оно состоит из пяти букв, ни одна из них не повторяется. Самым популярным из названных было имя Мирон, но позже телеведущий рассказал, что мальчика назвали Тихоном.Во второй раз мамой стала американская хип-хоп исполнительница Карди Би: у нее и ее супруга рэпера Offset родился второй ребенок. Опубликовав фото в соцсетях пара, тем не менее, не спешит сообщать имя и пол ребенка. Под семейным фото певица поставила эмодзи в виде динозавра, синего сердечка и медвежонка, и подписчики предположили, что у супругов родился мальчик. У пары уже есть дочь Калче, кроме того, у рэпера еще трое детей от предыдущих отношений, так что он отцом стал в пятый раз.Мамы-близнецыПрибавление в этом году и в семьях актрис, сестер-близнецов Ольги и Татьяны Арнтгольц. В январе Ольга в третий раз стала мамой - у нее и ее супруга Дмитрия Петруня родился сын, которого назвали Львом. У пары уже есть сын Аким, также актриса воспитывает дочь Анну от первого брака. Спустя двадцать дней родился малыш и в семье Татьяны Арнтгольц - у нее и ее супруга Марка Богатырева родился сын Данила. Для актрисы это второй ребенок, у нее есть дочь Маша от первого брака.О рождении малышей сестры сообщили в Instagram, опубликовав фото, на котором они обе держат бирочки, которые надеваются на новорожденных."Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днём рождения нас", - подписала фото Татьяна."Тёти двойняшки + дяди синхронисты=ляльки", - написала Ольга."Спортивные" малышиТретий ребенок родился у ирландского бойца смешанных боевых искусств, звезды UFC Конора Макгрегора и его невесты Ди Девлин. У пары родился сын, которого назвали Райан. В семье уже есть двое детей - сын Конор и дочь Кройя."Клан Макгрегоров теперь состоит из пяти человек, родился здоровый мальчик! Малыш и его мама, чудо-женщина, чувствуют себя хорошо. Господи, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире", - написал спортсмен в Instagram под своим фото с младенцем на руках.В семье голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева и его жены Екатерины тоже прибавление: у пары родилась дочка. Это третий ребенок, ранее у пары родились сын Даниил и дочь Евангелина.Третий сын родился и в семье нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, мальчика назвали Александром. В семье уже есть двое сыновей - Никита и Максим.У фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родился второй ребенок."Наша семья стала больше на 3 кг 950 гр, и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали. Спасибо любимому Максиму Транькову и клинике, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы", - написала двукратная олимпийская чемпионка в Instagram.Позже стало известно, что мальчика назвали Теодором. У пары также есть дочь Анжелика.

