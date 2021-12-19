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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211219/astrologiya-1764277522.html
Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви этой зимой
Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви этой зимой - РИА Новости, 19.12.2021
Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви этой зимой
Астролог из Лос-Анджелеса Роя Баклунд рассказала, представителей каких знаков зодиака этой зимой ждут романтические приключение и, возможно даже, повезет... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T06:46
2021-12-19T06:46
культура
зима
лос-анджелес
новости культуры
стиль жизни
астрология
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Астролог из Лос-Анджелеса Роя Баклунд рассказала, представителей каких знаков зодиака этой зимой ждут романтические приключение и, возможно даже, повезет встретить свою любовь, сообщает Elite Daily. По словам Бакнулнд, зима будет наполнена взлетами и падениями из-за ретроградной Венеры (продлится до 29 января) и Меркурия (войдет в ретроградность 25 января). Для кого-то это создаст трудности, но некоторым наоборот поможет построить по-настоящему крепкие и гармоничные отношения. Девы захотят отправиться на поиски романтики. Все из-за Венеры, которая будет перемещаться по пятому дому любви и удовольствия этого знака. А если учесть, что эта планета окажется еще и в ретрограде, то создаст отличную основу для бурной и красивой романтической истории, наполненной множеством судьбоносных поворотов. Не исключено, что Девы воссоединятся с кем-то из прошлого. Однако в таком случае все, скорее всего, будет развиваться по старым шаблонам. Весам следует ждать изменений в личной жизни в конце зимнего сезона — возможно, даже весной. Венера войдет в их пятый дом страсти и удовольствия 6 марта, из-за чего представители этого знака захотят романтики до бабочек в животе. По словам астролога, для одиноких Весов это будет идеальное время найти новое общение, а для тех, у кого есть вторая половина, — возможностью оживить отношения. Козероги в зимний сезон обнаружат, что их личная жизнь выйдет на первый план. Венера будет двигаться через созвездие до 6 марта, из-за чего потенциальные возлюбленные будут тянутся к представителям этого знака зодиака. В январе из-за ретроградного влияния Венеры Козероги захотят больше узнать что-то о себе и то, что им нужно от отношений. Водолеям может показаться, что зимой в их личной жизни ничего не происходит. Однако, как только Венера войдет в знак Водолея 6 марта, они почувствуют себя воодушевленными и открытыми для любви. Представителям этого знака захочется обновить гардероб и внешний вид — в общем, быть красивыми, а также окружить себя людьми, которые привнесут в их жизнь романтику.
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зима, лос-анджелес, новости культуры, стиль жизни, астрология
06:46 19.12.2021
 
Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви этой зимой

Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви этой зимой

© Depositphotos / prostoolehМолодая пара у камина
Молодая пара у камина - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Depositphotos / prostooleh
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Астролог из Лос-Анджелеса Роя Баклунд рассказала, представителей каких знаков зодиака этой зимой ждут романтические приключение и, возможно даже, повезет встретить свою любовь, сообщает Elite Daily.
По словам Бакнулнд, зима будет наполнена взлетами и падениями из-за ретроградной Венеры (продлится до 29 января) и Меркурия (войдет в ретроградность 25 января). Для кого-то это создаст трудности, но некоторым наоборот поможет построить по-настоящему крепкие и гармоничные отношения.
Девы захотят отправиться на поиски романтики. Все из-за Венеры, которая будет перемещаться по пятому дому любви и удовольствия этого знака. А если учесть, что эта планета окажется еще и в ретрограде, то создаст отличную основу для бурной и красивой романтической истории, наполненной множеством судьбоносных поворотов. Не исключено, что Девы воссоединятся с кем-то из прошлого. Однако в таком случае все, скорее всего, будет развиваться по старым шаблонам.
Весам следует ждать изменений в личной жизни в конце зимнего сезона — возможно, даже весной. Венера войдет в их пятый дом страсти и удовольствия 6 марта, из-за чего представители этого знака захотят романтики до бабочек в животе. По словам астролога, для одиноких Весов это будет идеальное время найти новое общение, а для тех, у кого есть вторая половина, — возможностью оживить отношения.
Козероги в зимний сезон обнаружат, что их личная жизнь выйдет на первый план. Венера будет двигаться через созвездие до 6 марта, из-за чего потенциальные возлюбленные будут тянутся к представителям этого знака зодиака. В январе из-за ретроградного влияния Венеры Козероги захотят больше узнать что-то о себе и то, что им нужно от отношений.
Водолеям может показаться, что зимой в их личной жизни ничего не происходит. Однако, как только Венера войдет в знак Водолея 6 марта, они почувствуют себя воодушевленными и открытыми для любви. Представителям этого знака захочется обновить гардероб и внешний вид — в общем, быть красивыми, а также окружить себя людьми, которые привнесут в их жизнь романтику.
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