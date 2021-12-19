https://ria.ru/20211219/amerikantsy-1764451960.html

"Беззаботные американцы радуются возможной войне с Россией"

Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией - РИА Новости, 19.12.2021

"Беззаботные американцы радуются возможной войне с Россией"

Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:04

2021-12-19T17:04

2021-12-19T17:04

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией. Об этом пишет заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан.Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной.По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и "гибкой" армии."Все это примирило людей с конфликтами, которых следовало бы опасаться", – пояснил де Бура.Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, "забывшая ужасы войны", может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.Бонни Кристиан, в свою очередь, выразил надежду, что урок не будет написан кровью.

https://ria.ru/20211219/predlozheniya-1764430091.html

https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html

сша

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в мире, сша, вьетнам, россия