https://ria.ru/20211219/amerikantsy-1764451960.html
"Беззаботные американцы радуются возможной войне с Россией"
Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией - РИА Новости, 19.12.2021
"Беззаботные американцы радуются возможной войне с Россией"
Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:04
2021-12-19T17:04
2021-12-19T17:04
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией. Об этом пишет заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан.Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной.По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и "гибкой" армии."Все это примирило людей с конфликтами, которых следовало бы опасаться", – пояснил де Бура.Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, "забывшая ужасы войны", может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.Бонни Кристиан, в свою очередь, выразил надежду, что урок не будет написан кровью.
https://ria.ru/20211219/predlozheniya-1764430091.html
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в мире, сша, вьетнам, россия
Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией
Писатель де Бура обвинил американцев в беззаботном отношении к возможной войне с Россией
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме
, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией. Об этом пишет заместитель главреда журнал The Week
Бонни Кристиан.
Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной.
"Мы дошли до точки, когда многие смотрят на войну с Россией беззаботно и даже развязно <…> мейнстрим с поразительным пылом призывает нас быть сильными и напористыми", – отметил он.
По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и "гибкой" армии.
"Все это примирило людей с конфликтами, которых следовало бы опасаться", – пояснил де Бура.
Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, "забывшая ужасы войны", может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.
Бонни Кристиан, в свою очередь, выразил надежду, что урок не будет написан кровью.