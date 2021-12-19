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"Беззаботные американцы радуются возможной войне с Россией"
Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией - РИА Новости, 19.12.2021
"Беззаботные американцы радуются возможной войне с Россией"
Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:04
2021-12-19T17:04
в мире
сша
вьетнам
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией. Об этом пишет заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан.Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной.По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и "гибкой" армии."Все это примирило людей с конфликтами, которых следовало бы опасаться", – пояснил де Бура.Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, "забывшая ужасы войны", может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.Бонни Кристиан, в свою очередь, выразил надежду, что урок не будет написан кровью.
https://ria.ru/20211219/predlozheniya-1764430091.html
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в мире, сша, вьетнам, россия
17:04 19.12.2021
 
Американцев обвинили в безрассудном отношении к возможной войне с Россией

Писатель де Бура обвинил американцев в беззаботном отношении к возможной войне с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Американцы не чувствовали "ужасов войны" со времен конфликта во Вьетнаме, поэтому сейчас они слишком легкомысленно относятся к возможному противостоянию с Россией. Об этом пишет заместитель главреда журнал The Week Бонни Кристиан.
Автор ссылается на американского ученого и писателя Фредди де Бура, который отметил огромное количество пользователей Сети, грезящих войной.
"Мы дошли до точки, когда многие смотрят на войну с Россией беззаботно и даже развязно <…> мейнстрим с поразительным пылом призывает нас быть сильными и напористыми", – отметил он.
По словам автора, воинственные взгляды молодежи были во многом сформированы благодаря однополярному миру, сформировавшемуся после холодной войны, а также достижениям в области медицины и "гибкой" армии.
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"Все это примирило людей с конфликтами, которых следовало бы опасаться", – пояснил де Бура.
Писатель заключил, что в нынешних реалиях страна, "забывшая ужасы войны", может быть втянута в конфликт, отвечающий интересам только лидеров сверхдержав.
Бонни Кристиан, в свою очередь, выразил надежду, что урок не будет написан кровью.
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