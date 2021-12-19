https://ria.ru/20211219/achinsk-1764443330.html

Супруга кассирши из Ачинска задержали

Супруга кассирши из Ачинска задержали - РИА Новости, 19.12.2021

Супруга кассирши из Ачинска задержали

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей из кассы банка в Ачинске, сообщил краевой главк ГУ МВД со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:31

2021-12-19T15:31

2021-12-19T20:16

происшествия

ачинск

красноярский край

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей из кассы банка в Ачинске, сообщил краевой главк ГУ МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки", — сказала Волк.Его заключили под стражу на месяц и 21 день, уточнила она. В начале декабря из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла. Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня.

https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html

https://ria.ru/20211214/kassirsha-1763601865.html

ачинск

красноярский край

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происшествия, ачинск, красноярский край