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Супруга кассирши из Ачинска задержали
Супруга кассирши из Ачинска задержали - РИА Новости, 19.12.2021
Супруга кассирши из Ачинска задержали
Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей из кассы банка в Ачинске, сообщил краевой главк ГУ МВД со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:31
2021-12-19T20:16
происшествия
ачинск
красноярский край
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей из кассы банка в Ачинске, сообщил краевой главк ГУ МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки", — сказала Волк.Его заключили под стражу на месяц и 21 день, уточнила она. В начале декабря из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла. Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня.
https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html
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происшествия, ачинск, красноярский край
15:31 19.12.2021 (обновлено: 20:16 19.12.2021)
 
Супруга кассирши из Ачинска задержали

Супруга кассирши из Ачинска, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, задержали

© ГУМВД России по Красноярскому краюБанковская кассирша из Ачинска, задержанная за хищение денег
Банковская кассирша из Ачинска, задержанная за хищение денег
© ГУМВД России по Красноярскому краю
Банковская кассирша из Ачинска, задержанная за хищение денег. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей из кассы банка в Ачинске, сообщил краевой главк ГУ МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России "Ачинский" Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки", — сказала Волк.
Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:09
Появилось видео допроса кассирши из Ачинска, подозреваемой в крупной краже
Его заключили под стражу на месяц и 21 день, уточнила она.
В начале декабря из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Под подозрение попала одна из сотрудниц.
В тот же день ее мать заявила об исчезновении дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.
Позже в МВД уточнили, что женщина сдалась. По информации СМИ, она пришла в отделение полиции без похищенных денег, а на допросе рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но описать внешность злоумышленников не смогла. Суд арестовал кассиршу на месяц и 24 дня.
Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 09:32
Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
 
ПроисшествияАчинскКрасноярский край
 
 
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