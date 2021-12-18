Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии
Глава Удмуртии Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
УФА, 18 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей из пяти семей региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В сообщении говорится, что Бречалов принял участие в новогодней акции "Ёлка желаний" во время рабочей поездки в Игринский, Красногорский и Юкаменский районы. Он перевоплотился в Деда Мороза для детей из пяти семей.
"Сегодняшний день я посвящаю поздравлениям с Новым годом. И призываю всех найти время, чтобы исполнять мечты, делать добрые дела, помогать тем, кто в этом нуждается – это могут быть ваши близкие или совершенно незнакомые люди. Здесь очень уместна цитата Юрия Никулина: если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека - хотя бы одного, то на земле все будут счастливы", - отметил Александр Бречалов.
По данным пресс-службы, среди детей, встретившихся с главой Удмуртии - Дарина и Артем из Лонки-Ворцынской средней общеобразовательной школы. Они занимаются спортом, и новогодние желания у них соответствующие - лыжи, велосипед.
15 декабря, 13:58Путин поговорил с девочкой, чью мечту помог исполнить
"Анна учится в девятом классе игринской школы, с трёх лет увлекается спортом – занимается лёгкой атлетикой. С 2017 года является членом команды по мини-лапте, неоднократно являлась победителем в первенстве России, а в 2017 года была признана лучшим игроком года. Ей глава Удмуртии вручил сертификат на приобретение спортивной экипировки. Татьяна – первоклассница, Яна, которой два года, получили загаданные на Новый год мягкие игрушки", - сообщили в пресс-службе.
Также Бречалов подарил краски для творческих работ Софье из многодетной семьи в Красногорском районе, которая занимается декоративно-прикладным искусством, ее брату Андрею, который посещает шахматный кружок, футбольную и лыжную секции – шахматы, информируют власти.
Благотворительная акция "Ёлка желаний" поддерживается президентом страны Владимиром Путиным. В Удмуртии она стартовала 13 декабря. Главная ёлка желаний зажжёт огни 21 декабря в рамках сессии Госсовета республики. Представители администраций городов и районов, депутаты поздравят с Новым годом детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ребят с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и заслуженных жителей, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".