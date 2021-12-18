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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211218/zhelaniya-1764396293.html
Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии
Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии - РИА Новости, 18.12.2021
Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей из пяти семей региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T20:00
2021-12-18T20:00
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
юрий никулин
единая россия
дед мороз
александр бречалов
новый год
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей из пяти семей региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В сообщении говорится, что Бречалов принял участие в новогодней акции "Ёлка желаний" во время рабочей поездки в Игринский, Красногорский и Юкаменский районы. Он перевоплотился в Деда Мороза для детей из пяти семей.По данным пресс-службы, среди детей, встретившихся с главой Удмуртии - Дарина и Артем из Лонки-Ворцынской средней общеобразовательной школы. Они занимаются спортом, и новогодние желания у них соответствующие - лыжи, велосипед."Анна учится в девятом классе игринской школы, с трёх лет увлекается спортом – занимается лёгкой атлетикой. С 2017 года является членом команды по мини-лапте, неоднократно являлась победителем в первенстве России, а в 2017 года была признана лучшим игроком года. Ей глава Удмуртии вручил сертификат на приобретение спортивной экипировки. Татьяна – первоклассница, Яна, которой два года, получили загаданные на Новый год мягкие игрушки", - сообщили в пресс-службе.Также Бречалов подарил краски для творческих работ Софье из многодетной семьи в Красногорском районе, которая занимается декоративно-прикладным искусством, ее брату Андрею, который посещает шахматный кружок, футбольную и лыжную секции – шахматы, информируют власти.Благотворительная акция "Ёлка желаний" поддерживается президентом страны Владимиром Путиным. В Удмуртии она стартовала 13 декабря. Главная ёлка желаний зажжёт огни 21 декабря в рамках сессии Госсовета республики. Представители администраций городов и районов, депутаты поздравят с Новым годом детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ребят с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и заслуженных жителей, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".
https://ria.ru/20211215/putin-1763837599.html
https://ria.ru/20211210/vechorko-1763158135.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), юрий никулин, единая россия, дед мороз, александр бречалов, новый год, елка желаний, россия
20:00 18.12.2021
 
Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии

Глава Удмуртии Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей из пяти семей региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В сообщении говорится, что Бречалов принял участие в новогодней акции "Ёлка желаний" во время рабочей поездки в Игринский, Красногорский и Юкаменский районы. Он перевоплотился в Деда Мороза для детей из пяти семей.
"Сегодняшний день я посвящаю поздравлениям с Новым годом. И призываю всех найти время, чтобы исполнять мечты, делать добрые дела, помогать тем, кто в этом нуждается – это могут быть ваши близкие или совершенно незнакомые люди. Здесь очень уместна цитата Юрия Никулина: если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека - хотя бы одного, то на земле все будут счастливы", - отметил Александр Бречалов.
По данным пресс-службы, среди детей, встретившихся с главой Удмуртии - Дарина и Артем из Лонки-Ворцынской средней общеобразовательной школы. Они занимаются спортом, и новогодние желания у них соответствующие - лыжи, велосипед.
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"Анна учится в девятом классе игринской школы, с трёх лет увлекается спортом – занимается лёгкой атлетикой. С 2017 года является членом команды по мини-лапте, неоднократно являлась победителем в первенстве России, а в 2017 года была признана лучшим игроком года. Ей глава Удмуртии вручил сертификат на приобретение спортивной экипировки. Татьяна – первоклассница, Яна, которой два года, получили загаданные на Новый год мягкие игрушки", - сообщили в пресс-службе.
Также Бречалов подарил краски для творческих работ Софье из многодетной семьи в Красногорском районе, которая занимается декоративно-прикладным искусством, ее брату Андрею, который посещает шахматный кружок, футбольную и лыжную секции – шахматы, информируют власти.
Благотворительная акция "Ёлка желаний" поддерживается президентом страны Владимиром Путиным. В Удмуртии она стартовала 13 декабря. Главная ёлка желаний зажжёт огни 21 декабря в рамках сессии Госсовета республики. Представители администраций городов и районов, депутаты поздравят с Новым годом детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ребят с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и заслуженных жителей, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".
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Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Юрий НикулинЕдиная РоссияДед МорозАлександр БречаловНовый годЕлка желанийРоссия
 
 
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