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Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии

Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии - РИА Новости, 18.12.2021

Бречалов в роли Деда Мороза исполнил новогодние желания детей из Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей из пяти семей региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:00

2021-12-18T20:00

2021-12-18T20:00

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

юрий никулин

единая россия

дед мороз

александр бречалов

новый год

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УФА, 18 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках акции "Елка желаний" исполнил желания детей из пяти семей региона, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В сообщении говорится, что Бречалов принял участие в новогодней акции "Ёлка желаний" во время рабочей поездки в Игринский, Красногорский и Юкаменский районы. Он перевоплотился в Деда Мороза для детей из пяти семей.По данным пресс-службы, среди детей, встретившихся с главой Удмуртии - Дарина и Артем из Лонки-Ворцынской средней общеобразовательной школы. Они занимаются спортом, и новогодние желания у них соответствующие - лыжи, велосипед."Анна учится в девятом классе игринской школы, с трёх лет увлекается спортом – занимается лёгкой атлетикой. С 2017 года является членом команды по мини-лапте, неоднократно являлась победителем в первенстве России, а в 2017 года была признана лучшим игроком года. Ей глава Удмуртии вручил сертификат на приобретение спортивной экипировки. Татьяна – первоклассница, Яна, которой два года, получили загаданные на Новый год мягкие игрушки", - сообщили в пресс-службе.Также Бречалов подарил краски для творческих работ Софье из многодетной семьи в Красногорском районе, которая занимается декоративно-прикладным искусством, ее брату Андрею, который посещает шахматный кружок, футбольную и лыжную секции – шахматы, информируют власти.Благотворительная акция "Ёлка желаний" поддерживается президентом страны Владимиром Путиным. В Удмуртии она стартовала 13 декабря. Главная ёлка желаний зажжёт огни 21 декабря в рамках сессии Госсовета республики. Представители администраций городов и районов, депутаты поздравят с Новым годом детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ребят с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и заслуженных жителей, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района. Проект реализуется в регионе совместно с партией "Единая Россия".

https://ria.ru/20211215/putin-1763837599.html

https://ria.ru/20211210/vechorko-1763158135.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, удмуртская республика (удмуртия), юрий никулин, единая россия, дед мороз, александр бречалов, новый год, елка желаний, россия