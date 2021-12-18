В США доходчиво объяснили Зеленскому, почему он не прав

13:46 18.12.2021 (обновлено: 16:21 18.12.2021)
Американцы раскритиковали Зеленского за обвинения в адрес России
Читатели Breitbart: Запад не поможет Украине вернуть исторически принадлежащий России Крым
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart жестко раскритиковали Владимира Зеленского после просьбы нарастить помощь Украине из-за нарастающей угрозы "вторжения" России.
На фоне этого заявления пользователи начали активно обсуждать темы Крыма и Донбасса.
"Никакой Крым Россия в 2014 году не "колонизировала". Там и так жили главным образом этнические русские. Как и на Восточной Украине, кстати", — отметил Hybird.
"Хрущев подарил Крым Украине в 1950-х. Все русские, что там живут, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией", — добавил Joe Batters.
"Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит", — считает FamousJamous.
Некоторые читатели призвали не лезть в чужую войну.
"Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!" — заключил Sam Rock.
Другие сошлись во мнении, что Киеву можно не надеяться на помощь США и Европы в вопросе противостояния с Россией.
"И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", — написала Miss In Formation.
Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления агрессивных действий России у границ Украины. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения, отметив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Там подчеркивали, что подобные заявления используют, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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