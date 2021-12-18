https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764366224.html

В США доходчиво объяснили Зеленскому, почему он не прав

Американцы раскритиковали Зеленского за обвинения в адрес России - РИА Новости, 18.12.2021

В США доходчиво объяснили Зеленскому, почему он не прав

Читатели американского издания Breitbart жестко раскритиковали Владимира Зеленского после просьбы нарастить помощь Украине из-за нарастающей угрозы "вторжения"... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:46

2021-12-18T13:46

2021-12-18T16:21

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сша

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart жестко раскритиковали Владимира Зеленского после просьбы нарастить помощь Украине из-за нарастающей угрозы "вторжения" России.На фоне этого заявления пользователи начали активно обсуждать темы Крыма и Донбасса."Хрущев подарил Крым Украине в 1950-х. Все русские, что там живут, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией", — добавил Joe Batters."Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит", — считает FamousJamous.Некоторые читатели призвали не лезть в чужую войну.Другие сошлись во мнении, что Киеву можно не надеяться на помощь США и Европы в вопросе противостояния с Россией."И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", — написала Miss In Formation.Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления агрессивных действий России у границ Украины. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения, отметив, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Там подчеркивали, что подобные заявления используют, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211217/ssha-1764311616.html

https://ria.ru/20211216/korova-1763967476.html

украина

сша

республика крым

донбасс

россия

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в мире, украина, сша, республика крым, донбасс, россия