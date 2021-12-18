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Вышинский получил премию правительства в области СМИ
Вышинский получил премию правительства в области СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
Вышинский получил премию правительства в области СМИ
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил правительственную премию в области СМИ. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:11
2021-12-18T14:44
медиа - общество
правительство рф
миа "россия сегодня"
кирилл вышинский
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил правительственную премию в области СМИ.Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года Россия добилась его освобождения, в сентябре он вернулся в страну. После этого он активно занимался защитой прав журналистов.Всего будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, ими будут отмечены 11 журналистских коллективов.Уточняется, что правительство также наградило Рафаэля Гусейнова, Ираду Зейналову, Татьяну Бодрову, Гульшат Балтаеву, Елизавету Бродскую, Дину Карпицкую, Марину Танцыреву и Зою Грязеву.
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медиа - общество, правительство рф, миа "россия сегодня", кирилл вышинский, россия
13:11 18.12.2021 (обновлено: 14:44 18.12.2021)
 
Вышинский получил премию правительства в области СМИ

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил премию правительства

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил правительственную премию в области СМИ.
"За мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов высокая награда присуждена исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому", — сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года Россия добилась его освобождения, в сентябре он вернулся в страну. После этого он активно занимался защитой прав журналистов.
Всего будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, ими будут отмечены 11 журналистских коллективов.
Уточняется, что правительство также наградило Рафаэля Гусейнова, Ираду Зейналову, Татьяну Бодрову, Гульшат Балтаеву, Елизавету Бродскую, Дину Карпицкую, Марину Танцыреву и Зою Грязеву.
Презентация книги о почти 500 днях в украинской тюрьме журналиста Кирилла Вышинского - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Медиа - ОбществоПравительство РФМИА "Россия сегодня"Кирилл ВышинскийРоссия
 
 
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