https://ria.ru/20211218/vyshinskiy-1764363163.html

Вышинский получил премию правительства в области СМИ

Вышинский получил премию правительства в области СМИ - РИА Новости, 18.12.2021

Вышинский получил премию правительства в области СМИ

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил правительственную премию в области СМИ. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:11

2021-12-18T13:11

2021-12-18T14:44

медиа - общество

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил правительственную премию в области СМИ.Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года Россия добилась его освобождения, в сентябре он вернулся в страну. После этого он активно занимался защитой прав журналистов.Всего будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, ими будут отмечены 11 журналистских коллективов.Уточняется, что правительство также наградило Рафаэля Гусейнова, Ираду Зейналову, Татьяну Бодрову, Гульшат Балтаеву, Елизавету Бродскую, Дину Карпицкую, Марину Танцыреву и Зою Грязеву.

https://ria.ru/20210128/kniga-1594958066.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медиа - общество, правительство рф, миа "россия сегодня", кирилл вышинский, россия