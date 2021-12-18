13:11 18.12.2021 (обновлено: 14:44 18.12.2021)
Вышинский получил премию правительства в области СМИ
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил премию правительства
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время онлайн пресс-конференции "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский получил правительственную премию в области СМИ.
"За мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов высокая награда присуждена исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому", — сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Вышинский больше года провел под стражей на Украине по надуманному обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года Россия добилась его освобождения, в сентябре он вернулся в страну. После этого он активно занимался защитой прав журналистов.
Всего будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, ими будут отмечены 11 журналистских коллективов.
Уточняется, что правительство также наградило Рафаэля Гусейнова, Ираду Зейналову, Татьяну Бодрову, Гульшат Балтаеву, Елизавету Бродскую, Дину Карпицкую, Марину Танцыреву и Зою Грязеву.
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