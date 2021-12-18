https://ria.ru/20211218/vyplaty-1764344146.html
Россиян ждут новые выплаты
В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам - РИА Новости, 18.12.2021
Россиян ждут новые выплаты
В России предложили ввести ежемесячные выплаты "детям войны" в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:01
2021-12-18T09:01
2021-12-18T09:01
общество
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/60/1527006060_0:81:1893:1146_1920x0_80_0_0_ecbdbda550d55e398ffc83ec11726506.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В России предложили ввести ежемесячные выплаты "детям войны" в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на депутата Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуарда Шарафиева.Согласно законопроекту, к категории "детей ВОВ" относятся те, кто родился в период с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года.Предполагается, что со следующего года эта категория граждан сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки, а ее сумма должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума, то есть около 12,7 тысячи рублей.На момент подготовки документа, выплата "детям войны" должна была составить более трех тысяч рублей в месяц.В настоящее время парламент Татарстана дорабатывает проект и планирует внести его в Госдуму в феврале 2022 года, отмечает издание.Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что до конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/vyplaty-1764236476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/60/1527006060_210:0:1893:1262_1920x0_80_0_0_e6d1ca3fd4465578a78dfa934839bf70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лдпр
В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам
Депутат Шарафиев предложил ввести выплаты "детям ВОВ"
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
В России предложили ввести ежемесячные выплаты "детям войны" в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на депутата Госсовета Татарстана
от ЛДПР
Эдуарда Шарафиева.
Согласно законопроекту, к категории "детей ВОВ" относятся те, кто родился в период с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года.
Предполагается, что со следующего года эта категория граждан сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки, а ее сумма должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума, то есть около 12,7 тысячи рублей.
На момент подготовки документа, выплата "детям войны" должна была составить более трех тысяч рублей в месяц.
В настоящее время парламент Татарстана дорабатывает проект и планирует внести его в Госдуму
в феврале 2022 года, отмечает издание.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что до конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия.