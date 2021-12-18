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Россиян ждут новые выплаты

В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам - РИА Новости, 18.12.2021

Россиян ждут новые выплаты

В России предложили ввести ежемесячные выплаты "детям войны" в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:01

2021-12-18T09:01

2021-12-18T09:01

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В России предложили ввести ежемесячные выплаты "детям войны" в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на депутата Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуарда Шарафиева.Согласно законопроекту, к категории "детей ВОВ" относятся те, кто родился в период с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года.Предполагается, что со следующего года эта категория граждан сможет получать выплату вне зависимости от других форм социальной поддержки, а ее сумма должна составлять не менее 30% от величины прожиточного минимума, то есть около 12,7 тысячи рублей.На момент подготовки документа, выплата "детям войны" должна была составить более трех тысяч рублей в месяц.В настоящее время парламент Татарстана дорабатывает проект и планирует внести его в Госдуму в феврале 2022 года, отмечает издание.Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что до конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/vyplaty-1764236476.html

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общество, госдума рф, лдпр