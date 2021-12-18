Стал известен тайный план военного нападения НАТО на Россию

07:00 18.12.2021 (обновлено: 07:01 18.12.2021)
Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО
Сенатор Пушков: выход НАТО на границу Украины и России означает подготовку к войне
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — это практически подготовка к войне с Россией.
"Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — Прим. ред.), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России", — высказался Пушков.
Политик подчеркнул, что для реализации своих милитаристских планов альянсу даже не нужно официально предоставлять членство Киеву.
"Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны. Но насыщать ее оружием, превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России. Я думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется", — объяснил он.
Сенатор указал, что руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины вступать в военный конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием.
Пушков отметил, что НАТО пытается навязать России диалог с позиции силы и заставить Москву выполнить условия Запада. При этом под прикрытием такого диалога идут военные приготовления.