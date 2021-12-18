https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html

Стал известен тайный план военного нападения НАТО на Россию

Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО - РИА Новости, 18.12.2021

Стал известен тайный план военного нападения НАТО на Россию

Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — это практически подготовка к войне с... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T07:00

2021-12-18T07:00

2021-12-18T07:01

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сша

алексей пушков

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — это практически подготовка к войне с Россией.Политик подчеркнул, что для реализации своих милитаристских планов альянсу даже не нужно официально предоставлять членство Киеву.Сенатор указал, что руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины вступать в военный конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием.Пушков отметил, что НАТО пытается навязать России диалог с позиции силы и заставить Москву выполнить условия Запада. При этом под прикрытием такого диалога идут военные приготовления.

https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html

украина

киев

сша

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2021

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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, нато, россия