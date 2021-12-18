Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html
Стал известен тайный план военного нападения НАТО на Россию
Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО - РИА Новости, 18.12.2021
Стал известен тайный план военного нападения НАТО на Россию
Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — это практически подготовка к войне с... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T07:00
2021-12-18T07:01
в мире
украина
киев
сша
алексей пушков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — это практически подготовка к войне с Россией.Политик подчеркнул, что для реализации своих милитаристских планов альянсу даже не нужно официально предоставлять членство Киеву.Сенатор указал, что руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины вступать в военный конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием.Пушков отметил, что НАТО пытается навязать России диалог с позиции силы и заставить Москву выполнить условия Запада. При этом под прикрытием такого диалога идут военные приготовления.
https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, нато, россия
07:00 18.12.2021 (обновлено: 07:01 18.12.2021)
 
Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО

Сенатор Пушков: выход НАТО на границу Украины и России означает подготовку к войне

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в эфире радио "Говорит Москва", что расширение военного сотрудничество НАТО и Украины — это практически подготовка к войне с Россией.

"Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — Прим. ред.), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России", — высказался Пушков.

Политик подчеркнул, что для реализации своих милитаристских планов альянсу даже не нужно официально предоставлять членство Киеву.

"Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны. Но насыщать ее оружием, превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России. Я думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется", — объяснил он.

Сенатор указал, что руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины вступать в военный конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием.
Пушков отметил, что НАТО пытается навязать России диалог с позиции силы и заставить Москву выполнить условия Запада. При этом под прикрытием такого диалога идут военные приготовления.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
03:06
Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине
 
В миреУкраинаКиевСШААлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Россиян предупредили о резком подорожании кофе
10:11МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
10:09Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
09:48В Московской области похолодает до минус 26 градусов
09:40В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
09:40"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
09:34Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
09:26Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении
09:18В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты
09:11Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
09:01Историк рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизм
09:01Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
09:01В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам
09:00Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия
08:58В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
08:55Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
08:46Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
07:40В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
07:35Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Лента новостейМолния
Россиян предупредили о резком подорожании кофеМИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небуАтмосферное давление в Москве опустится до минимальных значенийВ Московской области похолодает до минус 26 градусовВ Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи""Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубовМосквичам рассказали о погоде в субботуВ Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппаМясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокруженииВ США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракетыПравительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуруИсторик рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизмБиолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавирусаВ России могут ввести новые выплаты части пенсионерамУченые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытияВ Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшиеПод Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фурГосдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭСВ Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасностиРоссийские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году