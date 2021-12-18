https://ria.ru/20211218/voennoepolozhenie-1764405524.html

В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине

В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине - РИА Новости, 18.12.2021

В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет оснований вводить военное положение в стране. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T23:12

2021-12-18T23:12

2021-12-18T23:18

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КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет оснований вводить военное положение в стране.По его словам, власти следят за ситуацией на границе с РФ. "Есть ли сейчас увеличение военного присутствия (РФ – ред.) на границе с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критично, чтобы сейчас говорить, что завтра они начнут (активные действия – ред.)", - сказал Данилов.Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные утверждения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211218/snbo-1764403596.html

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киев

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в мире, украина, киев, нато, алексей данилов, россия