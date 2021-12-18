23:12 18.12.2021 (обновлено: 23:18 18.12.2021)
В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
Секретарь СНБО Украины Данилов: оснований вводить военное положение в стране нет
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет оснований вводить военное положение в стране.
"Я бы не пугал сейчас людей введением военного положения. Все эти решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня таких обстоятельств нет, если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения", - сказал Данилов в интервью изданию "Апостороф ТВ".
По его словам, власти следят за ситуацией на границе с РФ. "Есть ли сейчас увеличение военного присутствия (РФ – ред.) на границе с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критично, чтобы сейчас говорить, что завтра они начнут (активные действия – ред.)", - сказал Данилов.
Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные утверждения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.