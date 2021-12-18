Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/vaktsina-1764360229.html
Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет
Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет - РИА Новости, 18.12.2021
Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет
Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от двух до пяти лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:36
2021-12-18T22:32
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сша
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от двух до пяти лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей дозы для этой возрастной группы, следует из пресс-релиза.Согласно заявлению, компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата."По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", — говорится в заявлении.Компании тестировали применение для детей младше пяти лет трех микрограммов препарата — десятую часть дозы для взрослых."Решение исследовать применение третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности", — сообщается в релизе.В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вакцинация, сша, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
12:36 18.12.2021 (обновлено: 22:32 18.12.2021)
 
Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет

Две дозы вакцины Pfizer от COVID-19 оказались неэффективны для детей от двух до пяти лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от двух до пяти лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей дозы для этой возрастной группы, следует из пресс-релиза.
Согласно заявлению, компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата.
Дети готовятся к вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 18:17
Мировой опыт вакцинации детей от COVID-19
"По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", — говорится в заявлении.
Компании тестировали применение для детей младше пяти лет трех микрограммов препарата — десятую часть дозы для взрослых.
"Решение исследовать применение третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности", — сообщается в релизе.
В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.
Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСШАКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахар
01:11Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
01:06В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
00:33Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
00:29В Греции ввели новые ограничения для туристов
00:24Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
23:55Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
23:44Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок
23:34СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
23:22Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
23:19Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
23:12В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
23:05Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
22:59Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
22:56СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
22:56Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
22:35Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро
22:30Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"
22:27Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
22:20Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, в каких продуктах "прячется" сахарРоссиянам назвали способы экономии на покупке автоВ России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокациейКулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"В Греции ввели новые ограничения для туристовКулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в ПодмосковьеПодельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срокСК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в ЕкатеринбургеУкраина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсеналаРоссиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в СШАВ СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на УкраинеГлава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевиденииМосковские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала годаСК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в ПетербургеБайден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИВсемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евроБайдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на УкраинеРоман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ