https://ria.ru/20211218/vaktsina-1764360229.html

Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет

Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет - РИА Новости, 18.12.2021

Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет

Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от двух до пяти лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:36

2021-12-18T12:36

2021-12-18T22:32

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вакцина pfizer/biontech

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от двух до пяти лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей дозы для этой возрастной группы, следует из пресс-релиза.Согласно заявлению, компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата."По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", — говорится в заявлении.Компании тестировали применение для детей младше пяти лет трех микрограммов препарата — десятую часть дозы для взрослых."Решение исследовать применение третьей дозы в три микрограмма для детей от шести месяцев до пяти лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности", — сообщается в релизе.В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html

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в мире, вакцинация, сша, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech