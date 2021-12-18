https://ria.ru/20211218/utrennik-1764352220.html
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах - РИА Новости, 18.12.2021
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с руководством Роспотребнадзора о разрешении родителям присутствовать на утренниках в детских... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:01
2021-12-18T11:01
2021-12-18T11:01
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с руководством Роспотребнадзора о разрешении родителям присутствовать на утренниках в детских садах."Никакого централизованного запрета на проведение детских утренников в области вводиться не будет. Об этом мы договорились с Роспотребнадзором. Окончательное решение о формате утренников и санитарных мерах принимают руководители детских садов", – сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.По словам губернатора, ему поступило множество жалоб от родителей, которые сетовали на отказы на посещение утренников в детсадах. Лимаренко считает несправедливыми такие отказы, ведь детям важно, чтобы родители были рядом с ними в праздничные моменты."Убедительно прошу их максимально пойти навстречу людям и дать родителям возможность лично присутствовать во время этого важного и торжественного события в жизни их детей", – заключил глава региона.
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общество, образование - общество, сахалинская область, валерий лимаренко, здоровье - общество
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах
В Сахалинской области родителям разрешили посещать новогодние утренники в детских садах