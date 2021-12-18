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В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах - РИА Новости, 18.12.2021
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с руководством Роспотребнадзора о разрешении родителям присутствовать на утренниках в детских... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:01
2021-12-18T11:01
распространение коронавируса
общество
образование - общество
сахалинская область
валерий лимаренко
здоровье - общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с руководством Роспотребнадзора о разрешении родителям присутствовать на утренниках в детских садах."Никакого централизованного запрета на проведение детских утренников в области вводиться не будет. Об этом мы договорились с Роспотребнадзором. Окончательное решение о формате утренников и санитарных мерах принимают руководители детских садов", – сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.По словам губернатора, ему поступило множество жалоб от родителей, которые сетовали на отказы на посещение утренников в детсадах. Лимаренко считает несправедливыми такие отказы, ведь детям важно, чтобы родители были рядом с ними в праздничные моменты."Убедительно прошу их максимально пойти навстречу людям и дать родителям возможность лично присутствовать во время этого важного и торжественного события в жизни их детей", – заключил глава региона.
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общество, образование - общество, сахалинская область, валерий лимаренко, здоровье - общество
11:01 18.12.2021
 
В Сахалинской области родителям разрешили посещать утренники в детсадах

В Сахалинской области родителям разрешили посещать новогодние утренники в детских садах

© Depositphotos / antiksuУтренник
Утренник - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Depositphotos / antiksu
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорился с руководством Роспотребнадзора о разрешении родителям присутствовать на утренниках в детских садах.
"Никакого централизованного запрета на проведение детских утренников в области вводиться не будет. Об этом мы договорились с Роспотребнадзором. Окончательное решение о формате утренников и санитарных мерах принимают руководители детских садов", – сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, ему поступило множество жалоб от родителей, которые сетовали на отказы на посещение утренников в детсадах. Лимаренко считает несправедливыми такие отказы, ведь детям важно, чтобы родители были рядом с ними в праздничные моменты.
"Убедительно прошу их максимально пойти навстречу людям и дать родителям возможность лично присутствовать во время этого важного и торжественного события в жизни их детей", – заключил глава региона.
Шар на ветке новогодней елки - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 16:55Распространение коронавируса
Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами
 
Распространение коронавирусаОбществоОбразование - ОбществоСахалинская областьВалерий ЛимаренкоЗдоровье - Общество
 
 
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