https://ria.ru/20211218/ukraina-1764382054.html

На Украине рассказали, как Россия "поставила в тупик" США

На Украине рассказали, как Россия "поставила в тупик" США - РИА Новости, 19.12.2021

На Украине рассказали, как Россия "поставила в тупик" США

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что Москва может требовать невступления Киева в НАТО, чтобы выиграть "что-то меньшее". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-18T16:47

2021-12-18T16:47

2021-12-19T00:04

киев

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КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что Москва может требовать невступления Киева в НАТО, чтобы выиграть "что-то меньшее".МИД России в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать, — чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование", — сказала Маляр в эфире украинского "24-го канала".Президент Владимир Путин ранее заявлял о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20211217/nato-1764328756.html

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киев, нато, верховная рада украины, обсе, россия, в мире